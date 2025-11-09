Притула высказался о службе мужа Ефросининой и раскрыл его секрет (видео)

Волонтер и экс-ведущий Сергей Притула рассказал, за что хочет поблагодарить мужа Маши Ефросининой - военного Тимура Хромаева. Оказалось, недавно они виделись.

Что делает муж Ефросининой на войне

Так, волонтер вспомнил об избраннике Маши и отметил, что должен его поблагодарить. Военный не рассказывает, что делает на фронте, а потому многим это интересно.

"Я забыл написать твоему мужу и поблагодарить его за кое-что. А кто, может, не в курсе, Машеньки муж - Тимур, на войне с начала полномасштабного вторжения. Хотя, конечно, в обществе многие могут говорить: "Да блин, что он там воюет, да он определенно ряженый и так далее", - сказал Притула.

Ефросинина сразу отметила, что обсуждение службы ее мужа в контексте того, что он "не воюет", ее ранит гораздо больше, чем хейт в ее сторону. После этого волонтер рассказал, как он сотрудничал с избранником ведущей, и раскрыл интересный секрет.

Притула высказался о муже Ефросининой (скриншот)

"Но я хочу сказать, что муж Марии был приобщен к разработке одной ну очень крутой системы, которая сейчас масштабируется. И специалисты нашего фонда недавно на одном из направлений имели встречу с большим представительством военных из разных родов войск и так далее", - пояснил Притула.

Он добавил, что этот проект разрабатывали в рамках работы фонда по "антишахеду". Он очень сложный в техническом плане. Во время презентации эта разработка всех поразила. Военные не понимали, почему до этого не додумались раньше.

У них даже возникли сомнения. Но муж Ефросининой поддержал Притулу и его фонд.

"И тут Тимур Хромаев встает, говорит: "Ну, эти типы знают, что делают, а мы с ними работаем". И, короче, окнул, верификнул, и у нас сейчас лучше продвигается эта история. Поэтому передай мужу большое спасибо", - сказал волонтер.