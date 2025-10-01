ua en ru
Муж Свитолиной завершает карьеру: когда легендарный теннисист сыграет последний матч

Среда 01 октября 2025 10:57
UA EN RU
Муж Свитолиной завершает карьеру: когда легендарный теннисист сыграет последний матч Гаэль Монфис объявил о завершении спортивной карьеры (фото: instagram.com/iamgaelmonfils)
Автор: Екатерина Урсатий

Один из самых ярких теннисистов современности, французский шоумен корта Гаэль Монфис, сообщил, что следующий сезон станет для него последним в профессиональном спорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный аккаунт теннисиста в соцсети Instagram.

Монфис объявил о завершении карьеры

О своем решении Монфис сообщил в Instagram, поделившись большим обращением к болельщикам, семье и коллегам.

Он признался, что впервые взял ракетку в руки в 2,5 года, а профессиональную карьеру начал в 18-летнем возрасте. В прошлом месяце француз отпраздновал 39-летие и решил, что 2026 год станет финальным в его спортивном пути.

"Возможность превратить свою страсть в профессию - это привилегия, которую я ценил во время каждого матча и каждого момента своей 21-летней карьеры. Хотя эта игра значит для меня все, я спокоен со своим решением уйти на пенсию в конце теннисного сезона 2026 года", - написал Монфис.

Результаты и достижения француза

За карьеру Гаэль Монфис 35 раз выходил в финалы турниров ATP, где завоевал 13 титулов.

Он трижды играл в финалах турниров серии "Мастерс" (2009, 2010, 2016) и дважды добирался до полуфиналов Grand Slam - на Ролан Гаррос-2008 и US Open-2016.

Также француз доходил до четвертьфиналов Australian Open в 2016 и 2022 годах.

Самым высоким местом в мировом рейтинге для Монфиса стало 6-е в ноябре 2016 года.

Несмотря на отсутствие побед на турнирах Большого шлема, он остался в истории тенниса как один из самых зрелищных и харизматичных игроков своего поколения.

Благодарности и личные признания

В своем обращении Монфис особо отметил поддержку родных и близких, поблагодарил тренеров, агента и болельщиков. Он тепло вспомнил о дружбе с другими известными французскими теннисистами - Жо-Вильфридом Цонгой, Жилем Симоном и Ришаром Гаске.

Отдельно француз обратился к своей жене, украинке Элине Свитолиной, и их дочери Скай.

"Моей жене Элине: моей любви, вдохновению и силе - и исключительной игрок самой по себе. Моей дочери Скай за глубокую любовь, смысл и радость, которыми она наполнила мои дни".

Свитолина тоже отреагировала на заявление мужа в соцсетях.

"Не могу дождаться, чтобы начать эту новую главу с тобой. Мы тебя любим!", - написала Свитолина.

Новое поколение и будущее

Монфис признал, что время его карьеры подходит к концу, и признался, что испытывает благодарность за возможность соревноваться в "золотой век" тенниса против таких легенд, как Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей.

Он отметил, что даже поражения против таких соперников были особенными, а победы - еще более ценными.

"Жизнь слишком коротка, чтобы жалеть. Я ни о чем не жалею. Мне просто безумно повезло быть частью этого времени", - добавил он.

Что дальше

Французский теннисист планирует отыграть полный сезон-2026 и завершить карьеру на "Мастерсе" в Париже, что станет символическим финалом его выступлений.

Таким образом, в 2026 году мир тенниса попрощается с одним из самых ярких шоуменов корта, чья игра и харизма навсегда останутся в истории спорта.

