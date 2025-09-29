ua en ru
Свитолина установила рекорд Украины в мировом теннисе: узнайте как

Понедельник 29 сентября 2025 18:41
UA EN RU
Свитолина установила рекорд Украины в мировом теннисе: узнайте как Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Первая ракетка Украины Элина Свитолина отметила историческое достижение в мировом теннисе. Украинка проводит юбилейную 600-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA и удерживает абсолютный рекорд среди представительниц Украины.

О новом рекорде украинки в мире тенниса - сообщает РБК-Украина.

600 недель в мировой элите

Обновление рейтинга WTA от 22 сентября, связанное с продолжением турнира в Пекине, стало последним перед 29 сентября.

В понедельник позиции остались стабильными - Элина Свитолина сохранила 13-е место и отметила юбилейную 600-ю неделю в топ-100 мирового рейтинга.

Ближайшая украинская конкурентка, Леся Цуренко, отстает от Свитолиной на 160 недель и последний раз соревновалась еще в ноябре 2024 года.

Такая дистанция лишь подчеркивает исключительную стабильность и доминирование Свитолиной среди украинских теннисисток.

Путь от дебюта до рекорда

Элина Свитолина впервые попала в топ-100 рейтинга WTA 18 февраля 2013 года, когда ей было 18 лет.

В течение следующих лет украинка провела в сотне невероятные 479 недель подряд, пока в сентябре 2022 года не покинула рейтинг из-за беременности.

Вернувшись на корт в июне 2023 года, Свитолина быстро восстановила свои позиции в топ-100 и сейчас находится там уже 121 неделю подряд.

Всего с 600 недель в сотне она 218 раз входила в топ-10, а самую высокую позицию заняла 11 сентября 2017 года, поднявшись на третье место.

Это достижение делает ее рекордсменкой среди всех украинских теннисистов - и женщин, и мужчин.

Рейтинг украинок по количеству недель в топ-100 WTA

  • Элина Свитолина - 600
  • Леся Цуренко - 440
  • Екатерина Володько (Бондаренко) - 406
  • Наталья Медведева - 334
  • Алена Бондаренко - 324

Завершение сезона

Свитолина досрочно закончила сезон-2025. Она снялась с турнира WTA 1000 в Пекине и объявила, что не будет выступать до конца года из-за психологического истощения от интенсивного графика.

Ранее мы писали, как Марта Костюк уверенно прошла в 1/8 финала супертурнира в Пекине.

Также читайте, с кем сыграет мужская сборная Украины в Кубке Дэвиса-2026.

