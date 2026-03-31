Вернется ли Виктор Бронюк к службе в ВСУ? Артист дал честный ответ

После службы в теробороне и увольнения из армии лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк продолжает помогать стране уже в другом формате.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина артист рассказал, думал ли о возвращении в ВСУ и чем занимается сейчас.

В начале полномасштабной войны Виктор Бронюк присоединился к территориальной обороне.

Он служил в 171-м батальоне 120-й бригады ТрО, где отвечал, в частности, за логистику и коммуникацию.

Позже артиста перевели в военную группировку "Днестр".

Впрочем, впоследствии певец оставил службу. По его словам, это решение было связано с семейными обстоятельствами: отец исполнителя перенес инсульт и получил первую группу инвалидности.

Теперь артист признался, что тема возвращения в армию для него не закрыта.

Более того, по его словам, буквально недавно он снова получил такое предложение от друзей, с которыми вместе служил.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

"Не поверите буквально вчера предлагали друзья с которыми я вместе служил, присоединиться. Ну пока что работаем там, где можно, на волонтерском направлении", - признался певец.

Сейчас Бронюк сосредоточен на волонтерской работе. Он возглавляет благотворительный фонд "Подольская община" и, как сам говорит, продолжает помогать там, где это нужно больше всего.

Также певец дал понять, что и в дальнейшем поддерживает связь с побратимами.

По его словам, он регулярно видится с военными, с которыми служил раньше, и для него такие встречи имеют особое значение.

"Проблемы же никуда не делись, а наоборот - увеличились. Сегодня (на концерте памяти Степана Гиги, - Прим. ред), например, будут присутствовать побратимы, друзья, с которыми мы вместе служили. Кто-то заменил свое приглашение и привели жену, тещу. Увиделись, пообщались. Очень приятно", - подытожил артист.