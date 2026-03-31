ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Вернется ли Виктор Бронюк к службе в ВСУ? Артист дал честный ответ

19:47 31.03.2026 Вт
2 мин
Лидер группы "ТИК" не скрывает, что тема фронта для него до сих пор остается особой
aimg Иванна Пашкевич
Виктор Бронюк (фото предоставлено артистом)

После службы в теробороне и увольнения из армии лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк продолжает помогать стране уже в другом формате.

В эксклюзивном комментарии РБК-Украина артист рассказал, думал ли о возвращении в ВСУ и чем занимается сейчас.

В начале полномасштабной войны Виктор Бронюк присоединился к территориальной обороне.

Он служил в 171-м батальоне 120-й бригады ТрО, где отвечал, в частности, за логистику и коммуникацию.

Позже артиста перевели в военную группировку "Днестр".

Впрочем, впоследствии певец оставил службу. По его словам, это решение было связано с семейными обстоятельствами: отец исполнителя перенес инсульт и получил первую группу инвалидности.

Теперь артист признался, что тема возвращения в армию для него не закрыта.

Более того, по его словам, буквально недавно он снова получил такое предложение от друзей, с которыми вместе служил.

Вернется ли Виктор Бронюк к службе в ВСУ? Артист дал честный ответВиктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

"Не поверите буквально вчера предлагали друзья с которыми я вместе служил, присоединиться. Ну пока что работаем там, где можно, на волонтерском направлении", - признался певец.

Сейчас Бронюк сосредоточен на волонтерской работе. Он возглавляет благотворительный фонд "Подольская община" и, как сам говорит, продолжает помогать там, где это нужно больше всего.

Также певец дал понять, что и в дальнейшем поддерживает связь с побратимами.

По его словам, он регулярно видится с военными, с которыми служил раньше, и для него такие встречи имеют особое значение.

"Проблемы же никуда не делись, а наоборот - увеличились. Сегодня (на концерте памяти Степана Гиги, - Прим. ред), например, будут присутствовать побратимы, друзья, с которыми мы вместе служили. Кто-то заменил свое приглашение и привели жену, тещу. Увиделись, пообщались. Очень приятно", - подытожил артист.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине
Новости
Дают два месяца. Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны