"В медицине такие случаи известны". Виктор Бронюк высказался о путинистках Лорак и Повалий
Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк резко высказался о певицах-запроданках Ани Лорак и Таисии Повалий.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста OBOZ.UA.
Подробности
По словам музыканта, предательницы просто "погнались за длинным рублем", и в конце концов потеряли совесть.
"Знаете, в медицине такие случаи известны... Что тут комментировать? Все и так очевидно. Они хотели туда попасть, погнались за длинным рублем. А дальше - это уже был вопрос внутренних согласий с совестью. Но насколько я понимаю, ни одна, ни вторая не знает, что это такое", - поделился мнением Бронюк.
Он также отметил, что российские артисты, которые ранее гастролировали по Украине, постоянно вспоминали о "братских народах". Однако Виктор никогда не разделял этих взглядов.
Виктор Бронюк (фото: nstagram.com/viktorbronyuk_officia)
"Всегда приходил такой момент, когда они начинали разгонять советские нарративы о том, что мы братья. Приходило время и включался этот тумблер. И я своим всегда тогда говорил: "Переходим на украинский". Они ничего из наших разговоров не понимали, а мы кайфовали", - поделился Виктор.
"Или объяснял им так: "Если брать во внимание исторические парадигмы, вы не можете быть нам никаким родственником, потому что на самом деле Россия - это непонятный подкидыш, который вырос в монстра", - сказал он.
Недавно известный продюсер раскрыл секрет Ани Лорак.
Также мы писали, что сын предательницы Повалий оскандалился заявлениями о войне, мобилизации и гибели защитницы Украины.