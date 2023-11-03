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Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов и рассекретил свой вес сейчас

Пятница 03 ноября 2023 11:46
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Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов и рассекретил свой вес сейчас Фото: Виктор Бронюк похудел (instagram.com/viktorbronyuk_official)
Автор: Людмила Жукова

Солист группы "ТіК" Виктор Бронюк существенно похудел в последнее время. Артисту удалось сбросить целых 30 килограммов.

О том, сколько он сейчас весит, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Славе Демину на YouTube.

Похудение Бронюка

Музыкант поделился, что он не ставил себе целью иметь красивое тело. Он начал худеть для комфорта.

Ранее Виктор весил почти 120 килограммов. По словам Бронюка, ему было тяжело выступать на сцене, играть с детьми, даже завязывание шнурков вызвало дискомфорт.

Кстати, артист не употребляет алкоголь уже более 10 лет.

Виктор Бронюк похудел на 30 килограммов и рассекретил свой вес сейчасВиктор Бронюк похудел на 30 килограммов (Скриншот из видео)

"У меня не стоит задача иметь идеальный вес. Так комфортнее. Я почти на 30 кг похудел. Три ведра воды", - объяснил музыкант.

Сейчас Бронюк весит 86,4 килограмма при росте в 176 сантиметров.

"Я вчера взвешивался", - уточнил он.

Сбросить лишний вес ему помогло правильное питание.

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