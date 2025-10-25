ua en ru
Чепурной принес Украине медаль чемпионата мира-2025: блестящий финал в Джакарте

Суббота 25 октября 2025 11:46
Чепурной принес Украине медаль чемпионата мира-2025: блестящий финал в Джакарте Назар Чепурной (фото: instagram.com/chepur_gym)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте. Единственную медаль для нашей команды получил Назар Чепурной, который занял третье место в финале опорного прыжка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Травма перед стартом не помешала медали

Накануне турнира украинский гимнаст получил травму пальцев во время тренировки на параллельных брусьях.

Из-за повреждения он отказался от выступлений на других снарядах и сосредоточился только на своей сильнейшей дисциплине - опорном прыжке.

Несмотря на ограниченную подготовку, Чепурной в третий раз подряд пробился в финал чемпионата мира. В квалификации он показал третий результат - 14.316 балла, претендуя на повторение "бронзы" ЧМ-2023.

Выступление Чепурного в финале

В решающем раунде Назар улучшил свои оценки. За первый прыжок он получил 14.466 балла, а за второй - 14.500. Средний результат составил 14.483 балла, что обеспечило украинцу третье место и вторую подряд "бронзу" мирового первенства.

Чемпионом стал представитель Филиппин Карлос Юло (14.866), который на 0.033 балла опередил армянина Артура Давтяна (14.833).

Итоговый подиум финала опорного прыжка (мужчины):

  1. Карлос Юло (Филиппины) - 14.866
  2. Артур Давтян (Армения) - 14.833
  3. Назар Чепурной (Украина) - 14.483

Единственная награда Украины на мировом первенстве

"Бронза" Чепурного стала первой и единственной медалью для Украины на чемпионате мира-2025. Еще один представитель команды, Владислав Грико, боролся за подиум в многоборье, но не смог войти в число призеров.

Ранее в 2025 году Украина впервые завоевала золотую медаль клубного чемпионата мира AEON Cup.

Также читайте, почему сборную Израиля не допустили к ЧМ по спортивной гимнастике.

Кроме того, узнайте, как украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике.

Украина Чемпионат мира
