Чепурной принес Украине медаль чемпионата мира-2025: блестящий финал в Джакарте
Сборная Украины завершила выступления на чемпионате мира по спортивной гимнастике-2025 в Джакарте. Единственную медаль для нашей команды получил Назар Чепурной, который занял третье место в финале опорного прыжка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Травма перед стартом не помешала медали
Накануне турнира украинский гимнаст получил травму пальцев во время тренировки на параллельных брусьях.
Из-за повреждения он отказался от выступлений на других снарядах и сосредоточился только на своей сильнейшей дисциплине - опорном прыжке.
Несмотря на ограниченную подготовку, Чепурной в третий раз подряд пробился в финал чемпионата мира. В квалификации он показал третий результат - 14.316 балла, претендуя на повторение "бронзы" ЧМ-2023.
Выступление Чепурного в финале
В решающем раунде Назар улучшил свои оценки. За первый прыжок он получил 14.466 балла, а за второй - 14.500. Средний результат составил 14.483 балла, что обеспечило украинцу третье место и вторую подряд "бронзу" мирового первенства.
Чемпионом стал представитель Филиппин Карлос Юло (14.866), который на 0.033 балла опередил армянина Артура Давтяна (14.833).
Итоговый подиум финала опорного прыжка (мужчины):
- Карлос Юло (Филиппины) - 14.866
- Артур Давтян (Армения) - 14.833
- Назар Чепурной (Украина) - 14.483
Единственная награда Украины на мировом первенстве
"Бронза" Чепурного стала первой и единственной медалью для Украины на чемпионате мира-2025. Еще один представитель команды, Владислав Грико, боролся за подиум в многоборье, но не смог войти в число призеров.
Ранее в 2025 году Украина впервые завоевала золотую медаль клубного чемпионата мира AEON Cup.
