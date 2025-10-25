ua en ru
Чепурний приніс Україні медаль чемпіонату світу-2025: блискучий фінал у Джакарті

Субота 25 жовтня 2025 11:46
UA EN RU
Чепурний приніс Україні медаль чемпіонату світу-2025: блискучий фінал у Джакарті Назар Чепурний (фото: instagram.com/chepur_gym)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України завершила виступи на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики-2025 у Джакарті. Єдину медаль для нашої команди здобув Назар Чепурний, який посів третє місце у фіналі опорного стрибка.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на результати змагань.

Травма перед стартом не завадила медалі

Напередодні турніру український гімнаст зазнав травми пальців під час тренування на паралельних брусах.

Через ушкодження він відмовився від виступів на інших снарядах і зосередився лише на своїй найсильнішій дисципліні - опорному стрибку.

Попри обмежену підготовку, Чепурний утретє поспіль пробився до фіналу чемпіонату світу. У кваліфікації він показав третій результат - 14.316 бала, претендуючи на повторення "бронзи" ЧС-2023.

Виступ Чепурного у фіналі

У вирішальному раунді Назар покращив свої оцінки. За перший стрибок він отримав 14.466 бала, а за другий - 14.500. Середній результат склав 14.483 бала, що забезпечило українцеві третє місце та другу поспіль "бронзу" світової першості.

Чемпіоном став представник Філіппін Карлос Юло (14.866), який на 0.033 бала випередив вірмена Артура Давтяна (14.833).

Підсумковий подіум фіналу опорного стрибка (чоловіки):

  1. Карлос Юло (Філіппіни) - 14.866
  2. Артур Давтян (Вірменія) - 14.833
  3. Назар Чепурний (Україна) - 14.483

Єдина нагорода України на світовій першості

"Бронза" Чепурного стала першою та єдиною медаллю для України на чемпіонаті світу-2025. Ще один представник команди, Владислав Грико, боровся за подіум у багатоборстві, але не зміг увійти до числа призерів.

Раніше у 2025 році Україна вперше здобула золоту медаль клубного чемпіонату світу AEON Cup.

Також читайте, чому збірну Ізраїлю не допустили до ЧС зі спортивної гімнастики.

Крім того, дізнайтеся, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

