Израиль не допустили к ЧМ-2026 в Индонезии: что случилось

Израильская сборная не сможет принять участие в чемпионате мира по спортивной гимнастике 2025 года, который состоится в Индонезии. Правительство страны отказало в выдаче виз спортсменам из-за масштабных пропалестинских протестов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reutes .

Решение правительства и позиция организаторов

Старший министр юстиции Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что решение о запрете въезда израильских спортсменов было принято с учетом мощных общественных настроений в поддержку Палестины.

"Правительство не выдаст виз израильским гимнастам, которые намеревались посетить чемпионат мира по гимнастике в Джакарте. Это соответствует нашей политике - отсутствию официальных связей с Израилем, пока он не признает независимость и полный суверенитет государства Палестина", - подчеркнул Махендра.

Глава Федерации гимнастики Индонезии Ита Джулиати подтвердила, что израильская команда не примет участия в турнире.

Реакция публики

Соревнования по спортивной гимнастике должны состояться в Джакарте с 19 по 25 октября. Индонезия не поддерживает дипломатических отношений с Израилем, а решение правительства совпадает с волной пропалестинских акций, которые проходят в стране.

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг отметил, что прибытие израильских спортсменов могло бы "вызвать эмоциональное возмущение среди населения", учитывая гуманитарную катастрофу в Газе.

Протесты в Индонезии в поддержку Палестины 7-го октября (фото: reuters.com)

Израильская сторона заявляет об изменении позиции Индонезии

Израильская федерация гимнастики (IGF) сообщила, что еще в начале года получила заверения от индонезийских чиновников об участии своих спортсменов в чемпионате.

В сентябре президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабе встречался с президентом Израиля Исааком Герцогом, который подчеркивал важность участия израильских гимнастов на мировой арене.

Однако после объявления состава сборной Израиля на турнир под публикациями Федерации гимнастики Индонезии в соцсетях появились сотни комментариев с призывами не допустить спортсменов.

История подобных решений

Это не первый случай, когда Индонезия отказывается принимать израильских участников. В 2023 году страна потеряла право проведения чемпионата мира U20 по футболу после того, как местные власти отказались принимать израильскую молодежную сборную.

Кроме того, в сентябре 2024 года группа экспертов ООН призвала ФИФА отстранить Израиль от участия в международных футбольных соревнованиях как "ответ на действия в оккупированной палестинской территории".