Зинченко ляжет под нож из-за тяжелой травмы: сроки восстановления ужасают

Понедельник 16 февраля 2026 19:10
UA EN RU
Зинченко ляжет под нож из-за тяжелой травмы: сроки восстановления ужасают Александр Зинченко (фото: ФК "Аякс")
Автор: Андрей Костенко

Украинский защитник Александр Зинченко получил серьезную травму колена и пропустит остаток сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт амстердамского "Аякса".

Читайте также: Мудрик возглавил рейтинг худших трансферов АПЛ, Шевченко и Ребров также в списке

Травма и последствия

Повреждение 29-летний футболист получил в субботней игре чемпионата Нидерландов против "Фортуны" Ситтард.

Уже на 6-й минуте встречи Зинченко столкнулся с игроком соперников Димитриосом Лимниосом и не смог продолжить поединок. После медицинского обследования врачи установили необходимость хирургического вмешательства.

Сколько продлится восстановление

В клубе подтвердили, что в ближайшее время игроку проведут операцию. После этого его ждет "длительный реабилитационный период".

Сроки восстановления конкретизировал инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, Зинченко для этого потребуется ориентировочно 6-7 месяцев. Таким образом, о возвращении на поле в текущем сезоне не может и быть речи.

Крест на ЧМ-2026

Из-за травмы футболист не поможет сборной Украины в мартовских матчах плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

В полуфинале квалификации команда Сергея Реброва встретится со Швецией. В случае успеха украинцы сыграют с победителем пары Польша - Албания.

Если прогноз относительно сроков восстановления подтвердится, Зинченко рискует пропустить и сам мундиаль, в случае выхода "сине-желтых" на турнир.

Недавний трансфер

Напомним, Зинченко перешел в "Аякс" из лондонского "Арсенала" в январе текущего года. Сумма компенсации составила 1,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

В составе амстердамского клуба украинец успел сыграть лишь 20 минут. Он дебютировал в матче с АЗ, выйдя на замену на 14 минут. А шесть минут в следующей игре с "Фортуной" стали для него последними в сезоне.

Ранее сборная Украины потеряла центрфорварда Артема Довбыка, который также выбыл до конца сезона.

