Бучинская рассказала о клинической смерти в детстве и серьезных проблемах со здоровьем

По словам артистки, еще младенцем она заболела двусторонней пневмонией, что привело к клинической смерти.

Она отмечает, что тогда ее удалось спасти благодаря быстрой реакции медсестры.

"Была в детстве клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой папа не любит много об этом говорить, но представьте, что он сам врач, а у него на глазах ребенок синеет, и он не может ничего сделать. Подошла сестричка, сделала укол, и как-то меня вот эта сестричка и молитвы спасли. Я не знаю, от чего это произошло, где-то подхватили", - говорит она.

Отдельно Бучинская вспомнила период работы в Киеве, когда из-за интенсивных гастролей и нагрузок в ансамбле у нее возникли проблемы с голосовыми связками.

"Были еще критические истории. Как только я переехала в Киев, я несколько раз попадала в больницу. Как только я приехала работать в ансамбле, у нас был большой тур", - рассказала звезда.

Наталья Бучинская (фото: instagram.com/nataliabuchynska)

"Я слегла с профессиональной болячкой, потому что у меня были перенапряжены голосовые связки. Слава Богу, ничего не сорвала, не было узлов, но надо было полежать и полечить", - добавила она.

Также знаменитость рассказала о серьезном заболевании почек, которое возникло из-за переохлаждения.

У певицы диагностировали пиелонефрит, и медики настаивали на госпитализации.

"Второй раз - это переезды, холодно, и я простудила почки. У меня был пиелонефрит. Это очень серьезное воспаление. Боль сильная, я пошла в больницу, меня обследовали, а врач говорит срочно ложиться в палату. А я прошу меня отпустить, потому что надо было сходить к командующему", - вспомнила Бучинская.

"Состояние было критическое, меня под расписку отпустили. Ночью я приехала в больницу, потому что были страшные боли. Слава Богу, хорошие врачи, все вылечили", - сказала она.