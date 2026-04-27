Бучинская рассказала о клинической смерти в детстве и серьезных проблемах со здоровьем

Украинская певица Наталья Бучинская рассказала о сложных испытаниях со здоровьем, которые ей пришлось пережить, в частности клиническую смерть и ряд серьезных болезней.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Славе Демину.
По словам артистки, еще младенцем она заболела двусторонней пневмонией, что привело к клинической смерти.
Она отмечает, что тогда ее удалось спасти благодаря быстрой реакции медсестры.
"Была в детстве клиническая смерть. Я заболела в полгода двусторонней пневмонией. Мой папа не любит много об этом говорить, но представьте, что он сам врач, а у него на глазах ребенок синеет, и он не может ничего сделать. Подошла сестричка, сделала укол, и как-то меня вот эта сестричка и молитвы спасли. Я не знаю, от чего это произошло, где-то подхватили", - говорит она.
Отдельно Бучинская вспомнила период работы в Киеве, когда из-за интенсивных гастролей и нагрузок в ансамбле у нее возникли проблемы с голосовыми связками.
"Были еще критические истории. Как только я переехала в Киев, я несколько раз попадала в больницу. Как только я приехала работать в ансамбле, у нас был большой тур", - рассказала звезда.
"Я слегла с профессиональной болячкой, потому что у меня были перенапряжены голосовые связки. Слава Богу, ничего не сорвала, не было узлов, но надо было полежать и полечить", - добавила она.
Также знаменитость рассказала о серьезном заболевании почек, которое возникло из-за переохлаждения.
У певицы диагностировали пиелонефрит, и медики настаивали на госпитализации.
"Второй раз - это переезды, холодно, и я простудила почки. У меня был пиелонефрит. Это очень серьезное воспаление. Боль сильная, я пошла в больницу, меня обследовали, а врач говорит срочно ложиться в палату. А я прошу меня отпустить, потому что надо было сходить к командующему", - вспомнила Бучинская.
"Состояние было критическое, меня под расписку отпустили. Ночью я приехала в больницу, потому что были страшные боли. Слава Богу, хорошие врачи, все вылечили", - сказала она.
