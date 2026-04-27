Бучинська розповіла про клінічну смерть у дитинстві та серйозні проблеми зі здоров’ям

За словами артистки, ще немовлям вона захворіла на двобічну пневмонію, що призвело до клінічної смерті.

Вона зазначає, що тоді її вдалося врятувати завдяки швидкій реакції медсестри.

“Була в дитинстві клінічна смерть. Я захворіла в пів року на двосторонню пневмонію. Мій тато не любить багато про це говорити, але уявіть, що він сам лікар, а в нього на очах дитина синіє, і він не може нічого зробити. Підійшла сестричка, зробила укол, і якось мене ось ця сестричка та молитви врятували. Я не знаю, від чого це сталося, десь підхопили”, - говорить вона.

Окремо Бучинська згадала період роботи в Києві, коли через інтенсивні гастролі та навантаження в ансамблі у неї виникли проблеми з голосовими зв’язками.

“Були ще критичні історії. Тільки-но я переїхала до Києва, я декілька разів потрапляла до лікарні. Щойно я приїхала працювати в ансамблі, у нас був великий тур", - розповіла зірка.

"Я злягла з професійною болячкою, бо в мене були перенапружені голосові зв'язки. Слава Богу, нічого не зірвала, не було вузлів, але треба було полежати та полікувати”, - додала вона.

Також знаменитість розповіла про серйозне захворювання нирок, яке виникло через переохолодження.

У співачки діагностували пієлонефрит, і медики наполягали на госпіталізації.

“Вдруге - це переїзди, холодно, і я застудила нирки. У мене був пієлонефрит. Це дуже серйозне запалення. Біль сильний, я пішла до лікарні, мене обстежили, а лікарка каже терміново лягати до палати. А я прошу мене відпустити, бо треба було сходити до командувача", - пригадала Бучинська.

"Стан був критичний, мене під розписку відпустили. Вночі я приїхала до лікарні, бо були страшні болі. Слава Богу, гарні лікарі, все вилікували”, - сказала вона.