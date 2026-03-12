Свитолина возвращается, но есть сюрприз: объявлен состав сборной Украины на битву с Польшей
Женская сборная Украины по теннису официально определила состав на предстоящее противостояние с Польшей. Тренерский штаб привлек как проверенных лидеров мирового рейтинга, так и новое имя в национальной команде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Дебютантка и проверенные звезды: кто будет защищать флаг Украины
На официальном портале турнира появилась заявка "сине-желтых" на поединок, который состоится 11-12 апреля в Гливице.
Главной новостью стал вызов Александры Олейниковой, для которой это выступление будет первым в карьере за взрослую сборную.
Полный перечень теннисисток выглядит так:
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Александра Олейникова
- Людмила Киченок
- Надежда Киченок
Команда традиционно сочетает мощный одиночный разряд во главе со Свитолиной и Костюк с опытным дуэтом сестер Киченок.
Формат турнира и шансы на выход в финал
Матчевая встреча будет состоять из пяти отдельных игр.
Для итоговой победы и выхода в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг украинским теннисисткам необходимо выиграть три поединка.
Напомним, что Украина сейчас находится на пике своей формы.
После успешного 2025 года, когда команда дошла до полуфинала и впервые в истории вошла в первую пятерку мирового рейтинга, "сине-желтые" считаются одними из фавориток соревнований.
Ослабленная Польша: соперник сыграет без главной звезды
Польская сторона уже обнародовала свой список, в котором отсутствует лидер рейтинга Ига Швьонтек и Магдалена Френх.
Противостоять украинкам будут Магда Линетт, Майя Хвалинская, Линда Климовичова и Катаржина Кава.
Статистика предыдущих встреч также на стороне Украины: в 2025 году наши теннисистки уверенно одолели полек в Радоме со счетом 3:0.
В случае повторения успеха сборная получит шанс снова побороться за главный трофей турнира.
