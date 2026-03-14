Такого не было 5 лет: Калинина выдала историческую серию в Анталии перед финалом

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает доминировать на кортах Турции. Победа над Катаржиной Кавой не только вывела ее в очередной финал, но и ознаменовала впечатляющую серию успехов в сезоне 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Калинина уверенно преодолела полуфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира серии "челленджер" в Анталия. В полуфинальном матче она одолела представительницу Польши Катаржину Кава, которая занимает 146-е место в рейтинге WTA.

В первой партии ключевым стал брейк украинки в восьмом гейме. После этого Калинина без проблем завершила сет на собственной подаче - 6:3.

Вторую партию украинка начала мощно, выиграв четыре гейма подряд. В восьмом гейме она могла поставить точку в матче на своей подаче, однако позволила сопернице сделать брейк. Несмотря на это, Калинина сохранила преимущество и довела сет до победы - 6:4.

Третий финал подряд в Турции

Для Калининой это уже третий подряд финал турниров серии "челленджер" в Анталии. Ранее украинка выиграла один из двух решающих матчей, одолев соотечественницу Александру Олейникову.

Выход в финал также позволил теннисистке продолжить успешную серию. Сейчас она насчитывает девять побед подряд.

Это самая длинная победная серия украинской теннисистки за последние пять лет. Последний раз длинный отрезок Калинина демонстрировала в 2021 году, когда выиграла 14 матчей подряд.

Когда состоится финал

В решающем матче турнира Калинина встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 15 марта.