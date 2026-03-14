ua en ru
Сб, 14 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Такого не было 5 лет: Калинина выдала историческую серию в Анталии перед финалом

12:01 14.03.2026 Сб
2 мин
Таких цифр украинский теннис не видел уже давно - Ангелина буквально переписывает собственную историю
aimg Екатерина Урсатий
Ангелина Калинина (фото: Getty Images)

Украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжает доминировать на кортах Турции. Победа над Катаржиной Кавой не только вывела ее в очередной финал, но и ознаменовала впечатляющую серию успехов в сезоне 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Свитолина возвращается, но есть сюрприз: объявлен состав сборной Украины на битву с Польшей

Калинина уверенно преодолела полуфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в финал турнира серии "челленджер" в Анталия. В полуфинальном матче она одолела представительницу Польши Катаржину Кава, которая занимает 146-е место в рейтинге WTA.

В первой партии ключевым стал брейк украинки в восьмом гейме. После этого Калинина без проблем завершила сет на собственной подаче - 6:3.

Вторую партию украинка начала мощно, выиграв четыре гейма подряд. В восьмом гейме она могла поставить точку в матче на своей подаче, однако позволила сопернице сделать брейк. Несмотря на это, Калинина сохранила преимущество и довела сет до победы - 6:4.

Третий финал подряд в Турции

Для Калининой это уже третий подряд финал турниров серии "челленджер" в Анталии. Ранее украинка выиграла один из двух решающих матчей, одолев соотечественницу Александру Олейникову.

Выход в финал также позволил теннисистке продолжить успешную серию. Сейчас она насчитывает девять побед подряд.

Это самая длинная победная серия украинской теннисистки за последние пять лет. Последний раз длинный отрезок Калинина демонстрировала в 2021 году, когда выиграла 14 матчей подряд.

Когда состоится финал

В решающем матче турнира Калинина встретится со словенской теннисисткой Тамарой Зиданшек.

Финальный поединок состоится в воскресенье, 15 марта.

Ранее мы писали, как украинка установила теннисный рекорд, который не покорился Свитолиной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис
Новости
Аналитика
