ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

В шаге от титула: экс-первая ракетка Украины проиграла финал в Анталии

Воскресенье 01 марта 2026 16:15
UA EN RU
В шаге от титула: экс-первая ракетка Украины проиграла финал в Анталии Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывшая первая ракетка Украины Ангелина Калинина не смогла завоевать титул на теннисном турнире серии WTA 125 в турецкой Анталии. Украинка уступила в крайне напряженном финале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Элина Свитолина довела третью ракетку мира до истерики на корте

WTA 125 Анталия, финал

Моюка Учидзима (Япония) - Ангелина Калинина (Украина) - 7:5, 7:5

Ход финального матча

Поединок длился ровно два часа и оказался крайне сложным для обеих теннисисток. В первой партии Калинина вынуждена была догонять соперницу и даже отыграла сетпойнт в десятом гейме. Однако при счете 5:5 японка сумела выиграть два гейма подряд и оставить сет за собой.

Вторая партия превратилась в парад брейков - теннисистки поочередно проигрывали свои подачи. У украинской спортсменки был шанс переломить ход встречи, когда при счете 5:4 она имела сетбол на приеме. Калинина не реализовала возможность, после чего Учидзима снова перехватила инициативу и завершила матч в свою пользу.

Итоги для украинки

Для Калининой это был первый финал в 2026 году и третий в карьере на турнирах уровня WTA 125 (предыдущие два - во французском Лиможе она выиграла).

За свое выступление в Анталии Ангелина получит 8 400 долларов призовых и 81 рейтинговое очко. Это позволит ей вернуться в топ-200 рейтинга откуда она вылетела на прошлой неделе - впервые с лета 2017 года. Текущую неделю она начала на 202-м месте в мировом списке (7-я ракетка Украины).

Отметим, что в 2022-2023 годах Калинина была первой ракеткой Украины, унаследовав этот статус после Элины Свитолиной, которая в то время находилась в декретном отпуске. На взрослом уровне ее самый высокий показатель в рейтинге WTA - 25-е место (май 2023 года).

Также узнайте, почему сборная Украины сыграет домашний матч на кортах соперниц в Кубке Билли Джин Кинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше