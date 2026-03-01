ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом (видео)

Воскресенье 01 марта 2026 18:03
UA EN RU
Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом (видео) Эммануил Каралис (фото: instagram.com/manolo)
Автор: Андрей Костенко

Бронзовый призер Олимпиады-2024 Эммануил Каралис из Греции продемонстрировал феноменальный результат, который радикально изменил список лучших прыгунов с шестом в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт World Athletics.

Читайте также: "Стыдно, что он Герой": Гераскевич в Верховной Раде призвал к жестким санкциям против Бубки

Второй лучший

Событие произошло на чемпионате Греции по легкой атлетике в помещениях. 26-летний атлет на глазах у домашней публики сумел покорить планку на высоте 6 метров 17 сантиметров. Этот успех стал настоящей сенсацией, ведь Каралис улучшил свой личный рекорд сразу на 9 сантиметров.

Благодаря этому результату грек официально стал вторым лучшим прыгуном с шестом в истории соревнований в помещении, уступив лишь недосягаемому шведу Арману Дюплантису.

Бубка вылетел из топ-3

Греческий атлет стал лишь третьим спортсменом в истории, которому удалось превзойти легендарные показатели украинца Сергея Бубки (6,15 м в помещении и 6,14 м на открытом воздухе).

Теперь иерархия лучших результатов в помещении выглядит так:

  1. Арман Дюплантис (Швеция) - 6,27 м (мировой рекорд)
  2. Эммануил Каралис (Греция) - 6,17 м
  3. Рено Лавиллени (Франция) - 6,16 м
  4. Сергей Бубка (Украина) - 6,15 м

Выкинул Бубку из элиты: греческий атлет переписал историю прыжков с шестом (видео)

Что известно о Каралисе

Эммануил Каралис - один из самых ярких представителей новой волны легкой атлетики. Кроме бронзовой медали Олимпийских игр-2024 в Париже, он неоднократно становился призером чемпионатов Европы. Прыжок на 6,17 м фактически вводит его в "пантеон величайших", делая главным конкурентом Дюплантиса в будущем сезоне.

Напомним, что абсолютный мировой рекорд в этой дисциплине (на открытых стадионах) также принадлежит Арману Дюплантису и составляет 6,30 м.

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко и Геращенко в звездном противостоянии на ЧУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика Рекорды Сергей Бубка
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше