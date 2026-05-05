Бритни Спирс вынесли приговор за вождение в нетрезвом состоянии: как наказали певицу

16:08 05.05.2026 Вт
2 мин
После суда артистка должна придерживаться важных правил
aimg Сюзанна Аль Мариди
Бритни Спирс (фото: Getty Images)
Стало известно, какой приговор вынесли Бритни Спирс после суда по делу о вождении в состоянии опьянения. Звезда пошла на сделку со стороной обвинения, что позволило избежать более серьезного наказания.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Что известно о суде над Бритни Спирс

Американской поп-звезде обвинили в управлении автомобилем под воздействием алкоголя и по меньшей мере одного наркотика. Суд по делу проходил в округе Вентура в Калифорнии в понедельник, 4 мая.

Бритни не появилась на заседании. По данным оркужного прокурора Эрика Насаренко, еще в начале дела артистка через своего адвоката взяла на себя ответственность за содеянное и согласилась продолжать лечение.

Это решение позволило избежать длительного тюремного срока. Так, Спирс проведет 12 месяцев на испытательном сроке, пройдет трехмесячную программу лечения от зависимостей и оплатит штраф в размере 571 доллар. Также ей назначили один день заключения, который засчитали как уже отбытый.

Судья обязал певицу употреблять препараты только по рецепту врача. Кроме того, она должна еженедельно встречаться с психологом и дважды в месяц - с психиатром.

В случае остановки полицией во время вождения Спирс могут проверить на содержание алкоголя или наркотиков, а также обыскать ее автомобиль.

После заседания адвокат звезды отметил, что "все довольны результатом". По его словам, она недавно завершила свое пребывание в реабилитационном центре.

Бритни Спирс вынесли приговор (фото: Getty Images)

Что известно о задержании Бритни Спирс

Напомним, артистку арестовали вечером 4 марта в районе округа Вентура. Тогда ее заподозрили в управлении автомобилем под действием алкоголя и наркотических веществ.

Бритни провела ночь в участке, а затем ее отпустили. В этот непростой период артистку поддержали ее близкие, в частности мама Лин и сыновья Шон и Джейден.

Впоследствии в апреле Спирс отправилась в рехаб. Она добровольно отчаялась лечиться, чтобы изменить свою жизнь. Поговаривают, что на решение обратиться за профессиональной помощью в частности повлияли дети певицы.

