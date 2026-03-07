ua en ru
Бритни Спирс предстанет перед судом: шокирующие детали ареста и реакция родных

13:25 07.03.2026 Сб
3 мин
Артистка провела ночь в полиции после задержания в Калифорнии
aimg Сюзанна Аль Мариди
Бритни Спирс предстанет перед судом: шокирующие детали ареста и реакция родных Бритни Спирс (фото: Getty Images)

Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. 44-летнюю артистку задержала полиция по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. После этого звезда связалась с семьей, а ее бывшие бойфренды выступили с заявлением.

Когда певица предстанет перед судом и что говорят об инциденте ее близкие, узнайте в материале РБК-Украина.

Больше интересного: Почему сыновья Бритни Спирс прекращали общение с мамой

Что известно об аресте Бритни Спирс

Певицу задержали вечером 4 марта в районе округа Вентура, штат Калифорния. Ее заподозрили в управлении автомобилем "под воздействием комбинации алкоголя и наркотических веществ".

После ночи под стражей ее отпустили, однако она предстанет перед судом. Заседание по делу назначено на 4 мая.

Вскоре после инцидента Спирс написала сообщение своему давнему другу и бывшему ассистенту Шону Филлипу.

"Она написала: "Я в порядке", - рассказал он.

По его словам, инцидент не повлиял на отношение к певице и ее характер.

"Она одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо встречал. Она просто продолжает двигаться вперед", - добавил он.

Бритни Спирс предстанет перед судом: шокирующие детали ареста и реакция родныхБритни Спирс ждет суда (фото: Getty Images)

Реакция семьи и сыновей

Спирс связалась с семьей после инцидента. Мать Лин выразила поддержку дочери. По словам источников, их разговор был "позитивным и полным надежды".

Представитель артистки заявил, что она сделает правильные шаги и будет выполнять требования закона.

"Это был досадный инцидент, который абсолютно нельзя оправдать. Надеемся, что это станет первым шагом к давно необходимым изменениям в жизни Бритни", - отметил он.

Также артистку поддерживают сыновья от брака с Кевином Федерлайном - Шон и Джейден. Ребята планируют провести с мамой время в непростой период.

Бритни Спирс предстанет перед судом: шокирующие детали ареста и реакция родныхБритни Спирс с сыновьями (фото: instagram.com/britneyspears)

Поддержка бывших бойфрендов

Арест Бритни в очередной раз поднял вопрос о целесообразности отмены опеки над ней. В дело вмешались бывшие мужья Сэм Асгари и Джейсон Александр, которые решили встать на защиту звезды.

"Я понимаю, что люди совершают ошибки. Каждый заслуживает на приватность. И надеюсь, что пресса извлекла уроки из прошлого и предоставит ей необходимую приватность", - сказал Сэм.

"Бритни Спирс заслуживает фактов, справедливости и надлежащей правовой процедуры, а не заголовков, построенных на предположениях", - отметил Джейсон.

А вот Федерлайн, по словам его адвоката, желает Бритни всего наилучшего и надеется, что она не будет сопротивляться, если ей понадобится помощь.

Еще больше интересного:

Почему арестовали звезду "Трансформеров"

Что известно об аресте бывшего принца Эндрю

При написании материала были использованы следующие источники: TMZ, E!News, Good Morning Britain, People.

