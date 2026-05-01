ua en ru
Пт, 01 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Дневников вампира" погряз в долгах: "Продали дома, картины, машины"

18:09 01.05.2026 Пт
3 мин
Актер шокировал признанием о финансовом кризисе и раскрыл, как удалось из него выйти
aimg Сюзанна Аль Мариди
Звезда "Дневников вампира" погряз в долгах: "Продали дома, картины, машины" Йен Сомерхолдер (фото: instagram.com/iansomerhalder)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Американский актер Йен Сомерхолдер, известный по роли Деймона Сальваторе в сериале "Дневники вампира" после завершения актерской карьеры оказался в финансовом затруднении. Чтобы выбраться из долговой ямы, он был вынужден продать имущество.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды E! News.

Что сказал Йен Сомерхолдер о своих долгах

После фактического завершения актерской карьеры актер вместе с семьей оказался в долговой яме на "восьмизначную сумму". Точная цифра не была названа, но она могла достигать 10 миллионов долларов и более.

Актер объяснил, что причиной проблем стали неудачное развитие бизнеса и мошенничество.

"Я оставил чрезвычайно прибыльную телевизионную карьеру после финансовых потрясений, вызванных созданием бизнеса, который я построил неправильно. И из-за мошенничества мы с женой оказались в долговой яме на восьмизначную сумму. Выбраться из такой ямы очень сложно. Но мы с Никки сделали это", рассказал он.

Звезда &quot;Дневников вампира&quot; погряз в долгах: &quot;Продали дома, картины, машины&quot; Ники Рид и Ен Сомерхолдер (фото: Getty Images)

Продажа имущества и выход из кризиса

По словам актера, именно благодаря жене ему удалось вылезти из сложной финансовой ситуации. В то же время они продали немало ценных вещей.

"Она действительно выторговала нас из этой передряги, но мы продали дома, картины, машины, часы, все", - отметил он.

Йен добавил, что сожалеет о принятых бизнес-решениях. Вместо этого он мог бы спокойно жить на деньги, заработанные во время успеха в одном из самых прибыльных шоу. Очевидно, речь шла о сериале "Дневники вампира".

"Мне следовало уйти на пенсию из одного из крупнейших телешоу в мире, а не создавать компании, которые, возможно, никогда мне не заплатят" - сказал он.

@enews

Ian Somerhalder had some hard times when first starting his businesses Brothers Bourbon and The Absorption Company. We chatted with "The Vampire Diaries" star about his retirement from acting and pivot into the entrepreneurial world at The Beverage Forum.

original sound - E! News

Почему актер покинул карьеру

Фактически он перестал сниматься после отмены сериала "V Wars" в 2020 году. Он объяснял свое решение желанием проводить больше времени с семьей.

У них с Ники есть двое детей - дочь и сын, которых они скрывают от публики. Пара поженилась в 2015 году.

Напомним, кроме "Дневников", актер снимался в сериалах "Потерянные", "Тайны Смолвиля", фильмах "Пульс" и "Жизнь как дом".

Известно, что Ен занимается предпринимательством, в частности проектами сферы устойчивого развития, питания и экологии. У него также есть благотворительный фонд и бренд бурбона Brother's Bond Bourbon, который он основал с Полом Уэсли.

