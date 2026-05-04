53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой: что известно о малыше

14:46 04.05.2026 Пн
3 мин
Актриса и ее муж Бенджи Мэдден уже раскрыли имя новорожденного
Иванна Пашкевич
53-летняя Кэмерон Диас в третий раз стала мамой: что известно о малыше Кэмерон Диас с мужем (фото: Getty Images)
Кэмерон Диас и Бенджи Мэдден снова стали родителями. У супругов родился третий ребенок - сын Наутас Мэдден.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram фронтмена рок-группы Good Charlotte.

Бенджи опубликовал изображение пиратского корабля с надписью "Nautas Madden".

"Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя такими БЛАГОСЛОВЕННЫМИ, что можем объявить о рождении нашего третьего ребенка, Наутаса Мэддена. Добро пожаловать в мир, сынок!!!", - написал Мэдден.

Кроме корабля, музыкант также показал другие рисунки - кардинала, растения в горшке и несколько символических изображений.

"Мы любим жизнь с нашей семьей - наши дети здоровы и счастливы, и мы благодарны!!! Прекрасно проводим время. Передаем всем наилучшие пожелания - семья Мэдденов", - добавил он.

Кэмерон Диас в третий раз стала мамой (фото: instagram.com/benjaminmadden)

Кэмерон и Бенджи обычно не показывают детей публично. Они не публикуют их фото в соцсетях и почти не говорят о них в интервью.

Супруги также воспитывают шестилетнюю дочь Реддикс Уайлдфлауэр Мэдден и двухлетнего сына Кардинала Мэддена.

После рождения Кардинала в 2024 году источник PEOPLE рассказывал, что Диас и Мэдден чувствовали себя очень счастливыми из-за пополнения в семье.

"Они всегда надеялись на второго ребенка, потому что любят быть родителями", - сказал инсайдер.

"Годами Кэмерон хотела стать мамой. Она очень эмоционально рассказывает о долгом пути к материнству. Она чувствует себя чрезвычайно счастливой, что теперь имеет двоих детей", - добавил источник.

Хотя актриса редко говорит о своих детях, она не раз откровенно высказывалась о материнстве и решении родить в более зрелом возрасте.

"Женщины, которые имеют детей моего возраста, буквально на 20 лет моложе, и это интересно, потому что я не такого возраста. И это абсолютно нормально. Но я хочу чувствовать себя такой же жизненно важной для своего ребенка", - сказала Кэмерон Диас.

В интервью с Наоми Кэмпбелл в октябре 2020 года Диас шутила, что планирует прожить значительно больше 100 лет, чтобы быть рядом со своими детьми.

"Тебе действительно приходится упорно работать для этого. Единственное давление для меня - это то, что я должна дожить, скажем, до 107 лет, понимаете? Поэтому никакого давления!", - сказала знаменитость.

