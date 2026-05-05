ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Брітні Спірс винесли вирок за водіння в нетверезому стані: як покарали співачку

16:08 05.05.2026 Вт
2 хв
Після суду артистка має дотримуватися важливих правил
aimg Сюзанна Аль Маріді
Брітні Спірс винесли вирок за водіння в нетверезому стані: як покарали співачку Брітні Спірс (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Стало відомо, який вирок винесли Брітні Спірс після суду у справі про водіння в стані сп'яніння. Зірка пішла на угоду зі стороною обвинувачення, що дозволило уникнути серйознішого покарання.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Більше цікавого: Брітні Спірс показала сина-красеня після скандального арешту

Що відомо про суд над Брітні Спірс

Американській попзірці звинуватили у керуванні автомобілем під впливом алкоголю та щонайменше одного наркотику. Суд у справі проходив в окрузі Вентура в Каліфорнії у понеділок, 4 травня.

Брітні не з'явилася на засіданні. За даними оркужного прокурора Еріка Насаренко, ще на початку справи артистка через свого адвоката взяла на відповідальність за скоєне і погодилася продовжувати лікування.

Це рішення дозволило уникнути тривалого тюремного строку. Так, Спірс проведе 12 місяців на випробувальному терміні, пройде тримісячну програму лікування від залежностей та сплатить штраф у розмірі 571 долар. Також їй призначили один день ув'язнення, який зарахували як уже відбутий.

Суддя зобовэязав співачку вживати препарати лише за рецептом лікаря. Крім того, вона має щотижня зустрічатися з психологом і двічі на місяць - з психіатром.

У разі зупинки поліцією під час водіння Спірс можуть перевірити на вміст алкоголю чи наркотиків, а також обшукати її автомобіль.

Після засідання адвокат зірки зазначив, що "всі задоволені результатом". За його словами, вона нещодавно завершила своє перебування в реабілітаційному центрі.

Брітні Спірс винесли вирок за водіння в нетверезому стані: як покарали співачку Брітні Спірс винесли вирок (фото: Getty Images)

Що відомо про затримання Брітні Спірс

Нагадаємо, артистку заарештували ввечері 4 березня у районі округу Вентура. Тоді Її запідозрили у керуванні автомобілем під дією алкоголю та наркотичних речовин.

Брітні провела ніч у відділку, а потім її відпустили. У цей непростий період артистку підтримали її близькі, зокрема мама Лін та сини Шон та Джейден.

Згодом у квітні Спірс відправилася в рехаб. Вона добровільно розпачала лікування, аби змінити своє життя. Подейкують, що на рішення звернутися по професійну допомогу зокрема вплинули діти співачки.

Ще більше цікавого:

Кемерон Діас втретє стала мамою

Зірка "Щоденників вампіра" загруз у боргах

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Брітні Спірс Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним