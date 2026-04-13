Бритни Спирс попала в рехаб: что известно о ее состоянии

Американская певица Бритни Спирс добровольно начала лечение в реабилитационном учреждении. Это произошло примерно через месяц после ее ареста по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Page Six .

Что известно о лечении Спирс

По словам представителя певицы, она самостоятельно обратилась за помощью.

Лечение началось за несколько недель до судебного заседания в Калифорнии, где 44-летняя звезда должна предстать из-за обвинения в вождении в нетрезвом состоянии.

После задержания 4 марта представитель артистки назвал этот инцидент "абсолютно недопустимым".

Тогда же он заявил, что ее близкие "разработают давно назревший план, чтобы обеспечить ей успех и благополучие".

За что задержали Бритни Спирс

По данным Калифорнийского дорожного патруля, в прошлом месяце правоохранителям сообщили, что певица якобы хаотично управляла своим BMW на высокой скорости по автомагистрали.

После остановки, как утверждают правоохранители, у Спирс заметили признаки нарушения функций организма, после чего она прошла серию полевых тестов на трезвость.

Позже ее представитель заявил BBC, что Бритни "собирается принять правильные меры и соблюдать закон", и выразил надежду, что это станет "первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни".

Отдельно он добавил, что надеется: певица "сможет получить необходимую помощь и поддержку в это сложное время".

Также представитель подчеркнул, что "ее мальчики будут проводить с ней время", а родные помогут ей пройти этот период.

К слову, Бритни Спирс является одной из самых известных поп-звезд мира. Она прославилась благодаря хитам "Baby One More Time", "Toxic", "Everytime", "Gimme More", "Womanizer" и "Stronger".

С 2008 по 2021 год артистка находилась под опекой, во время которой ее финансы и личную жизнь контролировал отец.

Он объяснял это тем, что ее жизнь была "в руинах, и она находилась в физическом, эмоциональном, психическом и финансовом затруднительном положении".

В то же время отец певицы утверждал, что именно опека помогла ей восстановить стабильность.

По его словам, "благодаря опекунству Бритни смогла вернуться на путь к стабильности на всех этих этапах своей жизни", а впоследствии для нее "пришло время снова взять под контроль свою жизнь".