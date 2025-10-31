ua en ru
Официально. УАФ дисквалифицировала тренера команды УПЛ: он находится на грани отставки

Пятница 31 октября 2025 15:30
UA EN RU
Официально. УАФ дисквалифицировала тренера команды УПЛ: он находится на грани отставки Фото: Владислав Лупашко (ФК "Карпаты")
Автор: Андрей Костенко

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) серьезно наказал тренера "Карпат" Владислава Лупашко за поведение во время львовского дерби с "Рухом" в рамках УПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В чем вина тренера

В конце поединка 10-то тура Премьер-лиги "Карпаты" - "Рух" (0:0) произошла стычка между футболистами и персоналом обеих команд.

В ней активное участие принял и наставник "львов" Лупашко, который в частности пытался что-то доказать защитнику соперников Богдану Слюбику. Арбитр матча Клим Заброда погасил страсти, показав желтые карточки футболистам обеих команд - Жану Педросо ("Карпаты") и Ростиславу Ляху ("Рух"). В то же время, поведение тренера осталось без внимания судьи.

Наказание от УАФ

Однако, после рассмотрения эпизода на КДК, тренер-нарушитель все же получил наказание. За "умышленное оставление технической зоны с целью осуществления действия в провокационной манере" он был дисквалифицирован на два матча.

Кроме этого, "Карпатам" также выписали штраф на 100 тысяч гривен. Не избежал санкций и "Рух", с которого взыскали 75 тысяч гривен.

Таким образом Лупашко не сможет руководить своими подопечными в ближайших поединках - против черкасского ЛНЗ (3 ноября) и криворожского "Кривбасса" (8 ноября).

В подвешенном состоянии

Нервозность тренера во время матча, в котором его команда имела существенное преимущество, но не воплотила его в результат, можно объяснить.

В последнее время появилась информация, что руководство клуба, недовольное результатами "львов" в текущем сезоне, склоняется к увольнению тренера. Более того, утверждается, что решение уже фактически принято, а об отставке клуб официально не сообщает из-за того, что пока не найдена достойная замена.

Лупашко возглавил "Карпаты" летом 2024 года. В первом сезоне команда под его руководством выступила достойно: 6 место и борьба за зону еврокубков до последнего тура.

Однако после 10-ти туров текущей кампании "Карпаты" набрали 12 очков и занимают в УПЛ 10-е место.

