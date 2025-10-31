ua en ru
Пт, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Такого еще не было: клубы УПЛ установили антирекорд в Кубке Украины

Пятница 31 октября 2025 13:48
UA EN RU
Такого еще не было: клубы УПЛ установили антирекорд в Кубке Украины Фото: Киевский "Локомотив" из Второй лиги пробился в четвертьфинал Кубка (instagram.com/lokomotyv.ua)
Автор: Андрей Костенко

В четвертьфинал Кубка Украины-2025/26 пробилось лишь три представителя элитного дивизиона - это антирекорд.

Когда раньше на данной стадии играло больше всего представителей низших лиг - рассказывает РБК-Украина.

Потери УПЛ

В 1/8 финала турнира пробились 16 команд, среди которых было лишь пять клубов УПЛ. Остальные представляли низшие дивизионы, а "Агротех" стал первой в истории любительской командой на этой стадии Кубка.

Жребий свел между собой клубы УПЛ в двух парах, что уменьшило шансы элитных коллективов на присутствие в четвертьфинале. В итоге в следующий этап прошли лишь три представителя УПЛ.

Новый рекорд низших по классу

В то же время команды из низших дивизионов впервые в истории получили пять мест в 1/4 финала Кубка Украины.

Ранее максимальное представительство составляло четыре клуба - такая ситуация случалась лишь дважды:

  • Сезон-2016/17: в четвертьфинал дошли четыре представителя Первой лиги - "Ильичевец", "Николаев", "Нефтяник-Укрнафта" и "Полтава"
  • Сезон-2013/14: в 1/4 играли по два представителя Первой ("Десна", "Нива" Тернополь) и Второй ("Тернополь", "Славутич") лиг.

Кто сыграет в четвертьфинале

Наибольшее представительство имеет Первая лига - четыре клуба. Три коллектива делегировала УПЛ. Еще одна команда выступает во Второй лиге.

Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26

УПЛ

  • "Динамо" (Киев)
  • ЛНЗ (Черкассы)
  • "Металлист 1925" (Харьков)

Первая лига

  • "Чернигов"
  • "Буковина" (Черновцы)
  • "Ингулец" (Петрово)
  • "Феникс-Мариуполь"

Вторая лига

  • "Локомотив" (Киев)

Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.

Когда жеребьевка и матчи

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины-2025/26 состоятся весной следующего года.

О дате жеребьевки организаторы сообщат позже.

Ранее мы представили полное расписание матчей и трансляций 11 тура УПЛ, в котором сыграют "Шахтер" и "Динамо".

Также мы писали, что Андрей Ярмоленко сделал заявление о конфликте с Шовковским.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Кубок Украины
Новости
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Будет единый документ: у Зеленского раскрыли, как Украина, ЕС и США готовят мирный план
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине