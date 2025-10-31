Такого еще не было: клубы УПЛ установили антирекорд в Кубке Украины
В четвертьфинал Кубка Украины-2025/26 пробилось лишь три представителя элитного дивизиона - это антирекорд.
Когда раньше на данной стадии играло больше всего представителей низших лиг - рассказывает РБК-Украина.
Потери УПЛ
В 1/8 финала турнира пробились 16 команд, среди которых было лишь пять клубов УПЛ. Остальные представляли низшие дивизионы, а "Агротех" стал первой в истории любительской командой на этой стадии Кубка.
Жребий свел между собой клубы УПЛ в двух парах, что уменьшило шансы элитных коллективов на присутствие в четвертьфинале. В итоге в следующий этап прошли лишь три представителя УПЛ.
Новый рекорд низших по классу
В то же время команды из низших дивизионов впервые в истории получили пять мест в 1/4 финала Кубка Украины.
Ранее максимальное представительство составляло четыре клуба - такая ситуация случалась лишь дважды:
- Сезон-2016/17: в четвертьфинал дошли четыре представителя Первой лиги - "Ильичевец", "Николаев", "Нефтяник-Укрнафта" и "Полтава"
- Сезон-2013/14: в 1/4 играли по два представителя Первой ("Десна", "Нива" Тернополь) и Второй ("Тернополь", "Славутич") лиг.
Кто сыграет в четвертьфинале
Наибольшее представительство имеет Первая лига - четыре клуба. Три коллектива делегировала УПЛ. Еще одна команда выступает во Второй лиге.
Все участники 1/4 финала Кубка Украины-2025/26
УПЛ
- "Динамо" (Киев)
- ЛНЗ (Черкассы)
- "Металлист 1925" (Харьков)
Первая лига
- "Чернигов"
- "Буковина" (Черновцы)
- "Ингулец" (Петрово)
- "Феникс-Мариуполь"
Вторая лига
- "Локомотив" (Киев)
Это означает, что в полуфинале гарантированно сыграет минимум одна команда из низшего дивизиона.
Когда жеребьевка и матчи
Четвертьфинальные матчи Кубка Украины-2025/26 состоятся весной следующего года.
О дате жеребьевки организаторы сообщат позже.
