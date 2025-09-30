ua en ru
"Бенфика" с Трубиным и Судаковым не устояла против "Челси" в Лиге чемпионов: как сыграли украинцы

Лондон, Вторник 30 сентября 2025 23:56
UA EN RU
"Бенфика" с Трубиным и Судаковым не устояла против "Челси" в Лиге чемпионов: как сыграли украинцы Фото: "Бенфика" проиграла в ЛЧ второй раз подряд (x.com/slbenfica)
Автор: Андрей Костенко

Лиссабонская "Бенфика" после поражения на старте ЛЧ от "Карабаха", должна была исправлять ситуацию во втором матче - на выезде против лондонского "Челси". Принципиальности противостоянию добавил и тот факт, что руководил португальским грандом Жозе Моуринью, лучшие тренерские годы которого связаны именно с "синими".

О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина.

Лига чемпионов, основной раунд, 2-й тур

"Челси" - "Бенфика" - 1:0

Гол: Риос, 18 (автогол)

Удаление: Жоао Педро (Ч), 90+6 (вторая желтая)

Как прошла игра

Матч начался в равной борьбе: "Челси" стремился контролировать мяч, тогда как "Бенфика" делала ставку на контратаки. На старте даже показалось, что гости, в составе которых активно действовал Георгий Судаков, имели больше шансов открыть счет, но со временем лондонцы перехватили инициативу. Особенно выделялся Энцо Фернандес, ранее выступавший за "орлов".

На 18-й минуте хозяевам поспособствовала удача: после прострела Гарначо с левого фланга Риос срезал мяч в собственные ворота. После этого в атаке у лиссабонцев ничего не получалось, комбинационная игра разладилась, тогда как "Челси" уверенно контролировал ситуацию. Несмотря на отсутствие травмированного Палмера, что явно привело к нехватке креатива, "синие" вполне заслуженно ушли на перерыв, ведя в счете 1:0.

В начале второго тайма "Бенфика" снова стала прессинговать, но сил хватило ненадолго. "Челси" снова выровнял игру и все чаще стал угрожать владениям Трубина.

У "Бенфики" после перерыва менее заметным стал Судаков. В конце концов на 77-й минуте Моуринью заменил украинца, бросив в бой на помощь Вангелису Павлидису второго форварда - Франьо Ивановича. В конце матча имели возможность отличиться обе команды. У "Челси" опасно бил Педру Нету - Трубин среагировал. А у "Бенфики" Николас Отаменди не смог переиграть стража ворот хозяев Роберта Санчеса.

Арбитр добавил к основному времени шесть минут, которые прошли нервно. В частности хозяева остались в меньшинстве, после удаления Жоао Педро. Однако результата все это не изменило.

Что дальше

"Бенфика" потерпела второе поражение подряд в ЛЧ. А в следующем туре "орлам" придется снова играть в Англии - на этот раз с "Ньюкаслом" (21 октября). И, видимо, там будет еще тяжелее.

