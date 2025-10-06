ua en ru
Арестович помечтал о президентстве и сдаче территорий: "Отдал бы Путину четыре области и Крым"

Понедельник 06 октября 2025 13:04
Арестович помечтал о президентстве и сдаче территорий: "Отдал бы Путину четыре области и Крым" Алексей Арестович (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович снова вызвал возмущение своим заявлением о будущем страны. В разговоре с российской журналисткой Ксенией Собчак он озвучил "мирный план", который, по его мнению, мог бы завершить войну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью блогера для YouTube-канала "Осторожно, Собчак".

Что выдал Арестович

Он заявил, что в случае избрания президентом согласился бы на территориальные уступки России, чтобы достичь "длительного мира".

По словам экс-советника Офиса президента, он готов был бы передать России ряд украинских регионов - Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую области и Крым.

"Мы пойдем по требованиям России. Я отдаю четыре области и Крым. Не признаю их российскими, но отдаю на условиях как ФРГ и ГДР", - сказал Арестович.

Политик пояснил, что видит завершение войны по модели Корейского полуострова, где между сторонами якобы существует "длительный мир".

Арестович помечтал о президентстве и сдаче территорий: &quot;Отдал бы Путину четыре области и Крым&quot;Алексей Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

По его замыслу, Украина должна была бы отвести войска с оккупированных территорий, создать новую линию разграничения и наладить "дипломатические отношения" с агрессором.

"Подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны на то, чтобы война по этой линии не возобновилась никогда", - отметил Арестович.

Также бывший советник Банковой подчеркнул, что, по его мнению, необходимо обеспечить "права русскоязычных граждан" и "защиту Украинской православной церкви".

Он убежден, что это якобы поможет устранить "причины конфликта". Более того, предатель заявил о готовности провести совместный молебен с Путиным "за погибших" и даже возложить цветы российским военным.

Напомним, Арестович работал внештатным советником главы Офиса президента с декабря 2020-го до января 2022 года, но оставил должность после скандального заявления о якобы "ошибке ПВО" во время ракетного удара по жилому дому в Днепре.

Арестович помечтал о президентстве и сдаче территорий: &quot;Отдал бы Путину четыре области и Крым&quot;Алексей Арестович (фото: president.gov.ua)

Позже Воздушные силы официально опровергли его слова, подтвердив, что это был российский удар.

С того времени экс-советник стал регулярным гостем российских информационных платформ, где его комментарии часто цитируют пропагандисты для оправдания агрессии.

В своих новых выступлениях Арестович все чаще продвигает тезисы, которые созвучны с риторикой Кремля: призывает "мириться с Путиным", выступает против Запада и говорит о "невозможности победы Украины".

Санкции и реакция

В 2024 году президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО против ряда лиц, которые своими действиями вредят интересам Украины.

Среди фигурантов списка - и Алексей Арестович, которого подозревают в сотрудничестве с российскими структурами.

Таким образом, очередные заявления Арестовича об "уступках" России лишь укрепили мнение общества: бывший советник Банковой окончательно стал рупором пророссийских идей и пытается легализовать капитуляцию под видом "мирного плана".

