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YouTube заблокировал еще один канал Арестовича

Вторник 10 июня 2025 15:55
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YouTube заблокировал еще один канал Арестовича Фото: Алексей Арестович (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

YouTube заблокировал еще один канал бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Отмечается, что это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины.

Первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.

Санкции против Арестовича

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Отмечается, что Арестович в последнее время резко критикует украинскую власть. Он также известен рядом скандальных заявлений, в частности утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.

В указе также указано, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

В том же месяце YouTube заблокировал каналы Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

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YouTube Алексей Арестович
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