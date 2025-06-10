YouTube заблокировал еще один канал Арестовича

YouTube заблокировал еще один канал бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.

Первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.

Отмечается, что это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины.

Санкции против Арестовича

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Отмечается, что Арестович в последнее время резко критикует украинскую власть. Он также известен рядом скандальных заявлений, в частности утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.

В указе также указано, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.

В том же месяце YouTube заблокировал каналы Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.

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