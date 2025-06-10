YouTube заблокировал еще один канал Арестовича
YouTube заблокировал еще один канал бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, который находится под санкциями СНБО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации.
Отмечается, что это уже второй канал Арестовича, который находится за рубежом, попавший под блокировку. Отныне он недоступен на территории Украины.
Первый и основной YouTube-канал подсанкционного блогера был заблокирован 9 мая 2025 года, после чего был создан новый, который также заблокировали.
Санкции против Арестовича
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против еще ряда физлиц. Среди них бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.
Отмечается, что Арестович в последнее время резко критикует украинскую власть. Он также известен рядом скандальных заявлений, в частности утверждением о том, что в 2023 году ракета россиян попала в дом в Днепре якобы после того, как ее сбила ПВО.
В указе также указано, что Министерству иностранных дел Украины поручили обсудить вопрос введения аналогичных санкций с европейскими партнерами и США.
В том же месяце YouTube заблокировал каналы Арестовича и других лиц, против которых ранее были введены санкции.
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