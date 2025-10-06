ua en ru
Пн, 06 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Арестович помріяв про президентство й здачу територій: "Віддав би Путіну чотири області і Крим"

Понеділок 06 жовтня 2025 13:04
UA EN RU
Арестович помріяв про президентство й здачу територій: "Віддав би Путіну чотири області і Крим" Олексій Арестович (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович знову викликав обурення своєю заявою про майбутнє країни. У розмові з російською журналісткою Ксенією Собчак він озвучив "мирний план", який, на його думку, міг би завершити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю блогера для YouTube-каналу "Осторожно, Cобчак".

Що видав Арестович

Він заявив, що в разі обрання президентом погодився б на територіальні поступки Росії, аби досягти "тривалого миру".

За словами ексрадника Офісу президента, він готовий був би передати Росії низку українських регіонів - Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим.

"Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю на умовах як ФРН та НДР", - сказав Арестович.

Політик пояснив, що бачить завершення війни за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито існує "тривалий мир".

Арестович помріяв про президентство й здачу територій: &quot;Віддав би Путіну чотири області і Крим&quot;Олексій Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

За його задумом, Україна мала б відвести війська з окупованих територій, створити нову лінію розмежування та налагодити "дипломатичні відносини" з агресором.

"Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи", - зазначив Арестович.

Також колишній радник Банкової наголосив, що, на його думку, необхідно забезпечити "права російськомовних громадян" і "захист Української православної церкви".

Він переконаний, що це нібито допоможе усунути "причини конфлікту". Більше того, зрадник заявив про готовність провести спільний молебень із Путіним "за загиблих" і навіть покласти квіти російським військовим.

Нагадаємо, Арестович працював позаштатним радником голови Офісу президента з грудня 2020-го до січня 2022 року, але залишив посаду після скандальної заяви про нібито "помилку ППО" під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Арестович помріяв про президентство й здачу територій: &quot;Віддав би Путіну чотири області і Крим&quot;Олексій Арестович (фото: president.gov.ua)

Пізніше Повітряні сили офіційно спростували його слова, підтвердивши, що це був російський удар.

З того часу ексрадник став регулярним гостем російських інформаційних платформ, де його коментарі часто цитують пропагандисти для виправдання агресії.

У своїх нових виступах Арестович дедалі частіше просуває тези, які співзвучні з риторикою Кремля: закликає "миритися з Путіним", виступає проти Заходу й говорить про "неможливість перемоги України".

Санкції та реакція

У 2024 році президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти низки осіб, які своїми діями шкодять інтересам України.

Серед фігурантів списку - і Олексій Арестович, якого підозрюють у співпраці з російськими структурами.

Таким чином, чергові заяви Арестовича про "поступки" Росії лише зміцнили думку суспільства: колишній радник Банкової остаточно став рупором проросійських ідей і намагається легалізувати капітуляцію під виглядом "мирного плану".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Арестович Президент Війна в Україні
Новини
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Пошкоджені будинки, гаражі й авто: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову (фото)
Аналітика
Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Нова загроза? Чи зможуть противники України перемогти на виборах у Чехії