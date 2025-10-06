Арестович помріяв про президентство й здачу територій: "Віддав би Путіну чотири області і Крим"

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович знову викликав обурення своєю заявою про майбутнє країни. У розмові з російською журналісткою Ксенією Собчак він озвучив "мирний план", який, на його думку, міг би завершити війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю блогера для YouTube-каналу "Осторожно, Cобчак".

Що видав Арестович

Він заявив, що в разі обрання президентом погодився б на територіальні поступки Росії, аби досягти "тривалого миру".

За словами ексрадника Офісу президента, він готовий був би передати Росії низку українських регіонів - Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим.

"Ми підемо за вимогами Росії. Я віддаю чотири області та Крим. Не визнаю їх російськими, але віддаю на умовах як ФРН та НДР", - сказав Арестович.

Політик пояснив, що бачить завершення війни за моделлю Корейського півострова, де між сторонами нібито існує "тривалий мир".

Олексій Арестович (фото: facebook.com/alexey.arestovich)

За його задумом, Україна мала б відвести війська з окупованих територій, створити нову лінію розмежування та налагодити "дипломатичні відносини" з агресором.

"Підписуємо мирну угоду і перебудовуємо систему відносин, якщо буде добра воля російської сторони на те, щоб війна цією лінією не відновилася ніколи", - зазначив Арестович.

Також колишній радник Банкової наголосив, що, на його думку, необхідно забезпечити "права російськомовних громадян" і "захист Української православної церкви".

Він переконаний, що це нібито допоможе усунути "причини конфлікту". Більше того, зрадник заявив про готовність провести спільний молебень із Путіним "за загиблих" і навіть покласти квіти російським військовим.

Нагадаємо, Арестович працював позаштатним радником голови Офісу президента з грудня 2020-го до січня 2022 року, але залишив посаду після скандальної заяви про нібито "помилку ППО" під час ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі.

Олексій Арестович (фото: president.gov.ua)

Пізніше Повітряні сили офіційно спростували його слова, підтвердивши, що це був російський удар.

З того часу ексрадник став регулярним гостем російських інформаційних платформ, де його коментарі часто цитують пропагандисти для виправдання агресії.

У своїх нових виступах Арестович дедалі частіше просуває тези, які співзвучні з риторикою Кремля: закликає "миритися з Путіним", виступає проти Заходу й говорить про "неможливість перемоги України".

Санкції та реакція

У 2024 році президент Володимир Зеленський підписав указ про введення санкцій РНБО проти низки осіб, які своїми діями шкодять інтересам України.

Серед фігурантів списку - і Олексій Арестович, якого підозрюють у співпраці з російськими структурами.

Таким чином, чергові заяви Арестовича про "поступки" Росії лише зміцнили думку суспільства: колишній радник Банкової остаточно став рупором проросійських ідей і намагається легалізувати капітуляцію під виглядом "мирного плану".