К актерскому составу "Шрек 5" присоединились два известных актера: кто они и кого сыграют

Кто озвучит сыновей Шрека

Марчелло Эрнандес и Скайлер Джизондо присоединились к актерскому составу "Шрек-5" в ролях сыновей Шрека и Фионы - Фергуса и Фаркла.

Эрнандес известен своей работой в шоу "Saturday Night Live", также он снимался в фильме "Счастливчик Гилмор-2" и вскоре появится в комедии "72 Hours".

Джизондо сыграл Джимми Олсена в новом "Супермене", а также на второстепенных ролях появился в лентах "Лакрица Пицца" и "Booksmart".



Кроме того, вернутся любимые голоса франшизы! Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас воплотят Шрека, Ослика и Фиону соответственно. К ним присоединится Зендея в роли дочери главной пары, Фелиции.

Когда выйдет "Шрек-5" и что известно

Премьера "Шрек-5" запланирована на 30 июня 2027 года от Universal Pictures и DreamWorks Animation. Режиссерами выступят Конрад Вернон и Уолт Дорн.

Вернон ранее работал над "Шрек 2" и "Мадагаскар 2" и озвучивал Пряничного человека. Дорн был сценаристом и художником второго и третьего "Шрека".

Ожидается, что пятая часть франшизы продолжит традицию успеха предыдущих четырех фильмов, которые собрали более 2,9 млрд долларов в мире.

Современные герои "Шрека" (скриншот)

Не исключено, что создатели мультфильма будут развивать вселенную "Шрека" через мюзикл на Бродвее, тематические парки и спин-оффы, включая сериал о Коте в сапогах.

Стоит отметить, что дату релиза несколько раз переносили. Сначала премьеру планировали на июль 2026 года, а затем на декабрь. В конце концов Universal Pictures и DreamWorks Animation объявили о решении представить ленту уже в 2027-м.

Кстати, трейлер к мультфильму вызвал неоднозначные реакции среди пользователей. Многим не понравились современные образы главных героев.