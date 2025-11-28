До акторського складу "Шрек 5" приєдналися два відомі актори: хто вони і кого зіграють

Хто озвучить синів Шрека

Марчелло Ернандес та Скайлер Джізондо приєднали до акторського складу "Шрек-5" у ролях синів Шрека та Фіони - Фергуса та Фаркла.

Ернандес відомий своєю роботою в шоу "Saturday Night Live", також він знімався у фільмі "Щасливчик Гілмор-2" та незабаром з'явиться у комедії "72 Hours".

Джізондо зіграв Джиммі Олсена в новому "Супермені", а також мав другорядні ролі у стрічках "Лакриця Піцца" та "Booksmart".



Крім того, повернуться улюблені голоси франшизи! Майк Майерс, Едді Мерфі та Камерон Діас втілять Шрека, Віслюка та Фіону відповідно. До них приєднається Зендея в ролі дочки головної пари, Феліції.

Коли вийде "Шрек-5" та що відомо

Прем’єра "Шрек-5" запланована на 30 червня 2027 року від Universal Pictures та DreamWorks Animation. Режисерами виступлять Конрад Вернон та Волт Дорн.

Вернон раніше працював над "Шрек 2" та "Мадагаскар 2" і озвучував Пряничного чоловіка. Дорн був сценаристом та художником другого і третього "Шрека".

Очікується, що п'ята частина франшизи продовжить традицію успіху попередніх чотирьох фільмів, які зібрали понад 2,9 млрд доларів у світі.

Сучасні герої "Шрека" (скриншот)

Не виключено, що творці мультфільму розвиватимуть всесвіт "Шрека" через мюзикл на Бродвеї, тематичні парки та спін-оффи, включно з серіалом про Кота у чоботях.

Варто зазначити, що дату релізу декілька разів переносили. Спочатку прем'єру планували на липень 2026 рік, а згодом на грудень. Зрештою Universal Pictures та DreamWorks Animation оголосили про рішення представити стрічку вже 2027-го.

До речі, трейлер до мультфільму викликав неоднозначні реакції серед користувачів. Багатьом не сподобалися сучасні образи головних героїв.