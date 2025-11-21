"Зрители будут в восторге". Лейтон Мистер и Джаред Падалеки сыграют в рождественском ромкоме

Звезда сериала "Сплетница" Лейтон Мистер и актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки снимутся в новой романтической комедии Netflix. Фильм станет экранизацией популярного романа "Телохранительница".

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deadline .

Что известно о новом рождественском фильме Netflix

Лента будет основана на бестселлере Кэтрин Сентер "Телохранительница" ("The Bodyguard"). По сюжету, суровая главная героиня получает задание защищать харизматичного актера экшенов во время праздников.

Между героями вспыхивают искры, а рождественский сезон только усложняет ситуацию, обнажая секреты и новые чувства.

"Лейтон и Джаред идеальны для этих ролей. Зрители будут в восторге от их тандема", - прокомментировала режиссер картины Элизабет Аллен Розенбаум.

К актерскому составу также присоединились Энди Макдауэлл, кантри-певец Уолкер Хейс, Ноа Лалонд и Тоби Сандеман.

"Я невероятно рад сотрудничеству с Netflix над этим проектом! Эта история настолько трогательна, что мы не можем дождаться, чтобы экранизировать роман Кэтрин", - поделился впечатлением Джаред.

Джаред Падалеки (фото: Getty Images)

Кто работает над фильмом с Мистер и Падалеки

Режиссером стала Элизабет Аллен Розенбаум. Сценарий написали Эрин Кардилло и Ричард Кит. Продюсеры - Джина Мэттьюз и Грант Шарбо, а также Джаред и его жена Женевьев.

Отмечается, что фанаты романа смогут принять участие в выборе официального названия будущего фильма. Подробности появятся на страницах Мистер, Падалеки и автора книги в соцсетях.

Фильмография Лейтон Мистер и Джареда Падалеки

Актеры прославились самыми хитовыми сериалами. Лейтон получила узнаваемость благодаря роли Блэр в "Сплетнице", а Джаред знаком по проектам "Девочки Гилмор" и "Сверхъестественное".

Среди последних фильмов Мистер - "EXmas" и триллер "River Wild". Сейчас ее можно увидеть в сериале HBO "I Love LA" и втором сезоне "Nobody Wants This" на Netflix.

Падалеки также известен благодаря сериалу "Walker". Недавно он снова объединился с партнером по "Сверхъестественному" Дженсеном Эклзом, снявшись в пятом и финальном сезоне "Пацанов".