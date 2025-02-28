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"Шрек" возвращается! Как изменились главные герои и почему сеть лютует: просто смотрите тизер

Пятница 28 февраля 2025 15:14
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"Шрек" возвращается! Как изменились главные герои и почему сеть лютует: просто смотрите тизер Когда выйдет новый "Шрек" (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Новая часть "Шрека", которую годами ждали зрители, может выйти уже очень скоро. Но сюрпризы, которые приготовили авторы франшизы, уже спровоцировали нешуточные споры.

Каким будет Шрек в новой части и почему сеть лютует, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Какой будет пятая часть "Шрека"

Так, компания Universal Pictures представила тизер, который стал большой неожиданностью для многих. В нем можно увидеть Шрека, Фиону, Осла, Пиноккио и еще одну героиню.

Оказалось, что в новой части "Шрека" появится дочь главных героев. Впрочем, увидим ли мы еще двух детей (ведь у Фионы и Шрека была тройня) - пока остается загадкой. Но известно, что дочь будет озвучивать Зендая.

А выйдет новый "Шрек" уже в 2026 году, 26 декабря. Поэтому ждать премьеру осталось не так и много, особенно если учесть, что четвертая часть вышла аж в 2010 году.

Тизер "Шрек 5" - видео

Новый "Шрек", конечно же, постарается успевать за современными трендами. Так, зеркало стало аналогом гаджета, в котором можно листать соцсети.

Почему лютует сеть

Многие обратили внимание, что Шрек и Фиона сильно изменились. Кто-то считает, что героев сделали слишком старыми, а кто-то пишет, что в фильм добавили ненужную современность.

К слову, комментарии под тизером закрыли. Вероятно, студия не думала, что получит хейт.
&quot;Шрек&quot; возвращается! Как изменились главные герои и почему сеть лютует: просто смотрите тизерКомментарии под тизером (скриншот)

Кроме этого, юзеры возмущены тем, что Шрек якобы потерял свой "фирменный шарм". Его новое лицо получило другой цвет, а черты стали более мягкими.

Поэтому X (Twitter) уже "взорвался" мемами, большинство из которых не очень тактичные.

Реакция сети на тизер "Шрека" (скриншот)

Что известно о франшизе "Шрек"

Серия фильмов о Шреке берет свое начало с одноименного мультфильма студии DreamWorks Animation, вышедшего в 2001 году. Его сюжет базируется на книге "Shrek!" американского писателя Уильяма Стейга.

Главный герой - зеленый огр Шрек, который наслаждается одинокой жизнью в своем болоте, пока его покой не нарушают сказочные персонажи, высланные жестоким лордом Фаркуадом.

Мультфильм стал настоящим прорывом благодаря своему нестандартному подходу к сказочным сюжетам, сатирическому юмору и глубоким персонажам. Он получил "Оскар" за лучший анимационный фильм и заложил основу для одной из самых успешных анимационных серий в истории.

Фильмы франшизы "Шрек":

  • "Шрек" (2001) - первый мультфильм об огре, который спасает принцессу Фиону, но неожиданно влюбляется в нее
  • "Шрек 2" (2004) - продолжение, где Шрек и Фиона знакомятся с ее родителями в королевстве. Здесь появляется культовый Кот в сапогах.
  • "Шрек Третий" (2007) - главный герой пытается найти наследника трона, чтобы самому не стать королем.
  • "Шрек Навсегда" (2010) - последняя часть, где Шрек из-за кризиса среднего возраста заключает опасную сделку с Румпельштильцхеном.

Кроме основных фильмов, франшиза также включает спин-оффы: "Кот в сапогах" (2011) и "Кот в сапогах 2: Последнее желание" (2022), раскрывающие историю одного из самых популярных персонажей.

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