"Очень странные дела" возвращаются: чем удивит 5 сезон и когда выйдут все серии

Четверг 27 ноября 2025 09:21
UA EN RU
"Очень странные дела" возвращаются: чем удивит 5 сезон и когда выйдут все серии 5 сезон "Очень странных дел" станет финальным (кадр из сериала)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

С 27 ноября 2025 года на Netflix в Украине стартует первая часть 5 сезона сериала "Очень странные дела". Зрителей ждут новые загадки, неожиданные повороты сюжета и напряженный финал любимого научно-фантастического детектива.

В материале РБК-Украина рассказываем все подробности о финальном сезоне и когда выйдут все серии.

Когда выйдут все серии 5 сезона "Очень странных дел"

Премьера будет проходить в несколько этапов. В Украине первые 4 эпизода можно будет увидеть на Netflix с 27 ноября.

Вторая часть сериала, а именно эпизоды 5-7, выйдет 26 декабря 2025 года. А финальная 8 серия будет доступна к просмотру уже 1 января 2026-го.


Чем поразит сюжет 5 сезона

Осенью 1987 года Хоукинс страдает от последствий открытия ворот, а герои объединяются, чтобы найти и уничтожить Векну. Враг опаснее всего, с чем герои сталкивались раньше.

Миссию осложняет правительство, которое ввело карантин и усилило поиски Одиннадцатой, вынужденной скрываться. Тем временем годовщина исчезновения Уилла возвращает знакомый страх.

Финальная битва становится неизбежной. Чтобы преодолеть ужас, героям понадобится полная команда в последнем совместном противостоянии.

Сценаристы обещают неожиданные повороты и эмоциональные сцены. Зрители узнают больше о природе Обратного мира, героях и финальной судьбе каждого из них.


Актеры 5 сезона "Очень странных дел"

На экран возвращаются любимые и хорошо знакомые лица.

  • Милли Бобби Браун (Одиннадцатая)
  • Винна Рейдер (Джойс)
  • Дэвид Харбор (Джим Хоппер)
  • Финн Вольфгард (Майк)
  • Гейтен Матараццо (Дастин)
  • Калеб МакЛафлин (Лукас)
  • Ноа Шнапп (Уилл)
  • Сэди Синк (Макс)

К ним также присоединятся новые актеры, персонажи которых внесут интригу и расширят вселенную сериала. Среди таких - Линда Хэмилтон, Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.

&quot;Очень странные дела&quot; возвращаются: чем удивит 5 сезон и когда выйдут все серииЧто известно об актерском составе "Очень странных дел" (кадр из сериала)

Почему 5 сезон будет финальным

Создатели сериала Мэтт и Росс Даффер изначально планировали завершить историю после пятого сезона.

Продюсер Шон Леви также рассказывал, что они хотели завершить сериал достойно, с четким окончанием сюжетных линий и полноценным финалом.

Этот сезон станет кульминацией истории известных героев, но не исключено, что могут появиться спин-оффы в пределах этой вселенной.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: YouTube Netflix Ukraine, Tudum.

