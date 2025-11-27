"Очень странные дела" возвращаются: чем удивит 5 сезон и когда выйдут все серии

С 27 ноября 2025 года на Netflix в Украине стартует первая часть 5 сезона сериала "Очень странные дела". Зрителей ждут новые загадки, неожиданные повороты сюжета и напряженный финал любимого научно-фантастического детектива.

В материале РБК-Украина рассказываем все подробности о финальном сезоне и когда выйдут все серии.

Когда выйдут все серии 5 сезона "Очень странных дел"

Премьера будет проходить в несколько этапов. В Украине первые 4 эпизода можно будет увидеть на Netflix с 27 ноября.

Вторая часть сериала, а именно эпизоды 5-7, выйдет 26 декабря 2025 года. А финальная 8 серия будет доступна к просмотру уже 1 января 2026-го.



Чем поразит сюжет 5 сезона

Осенью 1987 года Хоукинс страдает от последствий открытия ворот, а герои объединяются, чтобы найти и уничтожить Векну. Враг опаснее всего, с чем герои сталкивались раньше.

Миссию осложняет правительство, которое ввело карантин и усилило поиски Одиннадцатой, вынужденной скрываться. Тем временем годовщина исчезновения Уилла возвращает знакомый страх.

Финальная битва становится неизбежной. Чтобы преодолеть ужас, героям понадобится полная команда в последнем совместном противостоянии.

Сценаристы обещают неожиданные повороты и эмоциональные сцены. Зрители узнают больше о природе Обратного мира, героях и финальной судьбе каждого из них.



Актеры 5 сезона "Очень странных дел"

На экран возвращаются любимые и хорошо знакомые лица.

Милли Бобби Браун (Одиннадцатая)

Винна Рейдер (Джойс)

Дэвид Харбор (Джим Хоппер)

Финн Вольфгард (Майк)

Гейтен Матараццо (Дастин)

Калеб МакЛафлин (Лукас)

Ноа Шнапп (Уилл)

Сэди Синк (Макс)

К ним также присоединятся новые актеры, персонажи которых внесут интригу и расширят вселенную сериала. Среди таких - Линда Хэмилтон, Нелл Фишер, Джейк Коннелли и Алекс Бро.

Что известно об актерском составе "Очень странных дел" (кадр из сериала)

Почему 5 сезон будет финальным

Создатели сериала Мэтт и Росс Даффер изначально планировали завершить историю после пятого сезона.

Продюсер Шон Леви также рассказывал, что они хотели завершить сериал достойно, с четким окончанием сюжетных линий и полноценным финалом.

Этот сезон станет кульминацией истории известных героев, но не исключено, что могут появиться спин-оффы в пределах этой вселенной.