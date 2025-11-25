Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в культовом фильме ужасов

Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон согласилась на главную роль в новой экранизации культового хоррора "Экзорцист". Это довольно необычный шаг для актрисы, которая ранее не снималась в картинах такого жанра.

РБК-Украина со ссылкой на Deadline рассказывает о деталях будущего фильма, который не будет связан с последней трилогией франшизы.

Новая глава во вселенной "Экзорциста"

Режиссером и сценаристом проекта выступит Майк Флэнаган - создатель нашумевших психологических хоррор-сериалов "Падение дома Ашеров" и "Призрак дома на холме".

Новый фильм представит совершенно новую историю во вселенной "Экзорциста" и не будет иметь связи с недавней трилогией Дэвида Гордона Грина, последний фильм которой, "Экзорцист: Верующий", собрал лишь 136 млн долларов в прокате.

Продюсеры картины делают ставку именно на авторский почерк Флэнагана, известного умением создавать психологически напряженные и визуально впечатляющие хорроры.

Сам Флэнаган в восторге от участия Йоханссон.

"Скарлетт - блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся приземленными и реалистичными. Я очень рад, что она присоединилась к этому фильму", - говорит он.

Скарлетт Йоханссон сыграет в культовом хорроре (фото: Getty Images)

Звездная ставка и история франшизы "Экзорцист"

Решение пригласить на главную роль именно звезду Marvel является стратегическим шагом студий, направленным на возвращение интереса к франшизе. Ведь "Экзорцист" 1973 года стал действительно культовым, получил 10 номинаций на "Оскар" и навсегда изменил жанр хоррора. Однако последующие сиквелы встречали смешанные отзывы.

Новая волна интереса началась после того, как права на франшизу были проданы Universal и Peacock за 400 млн долларов.

Студии рассчитывают на кассовый потенциал Йоханссон: ведь недавний фильм "Мир Юрского периода: Возрождение" с ее участием собрал почти 869 млн долларов, тогда как последняя часть франшизы ужасов показала гораздо более скромные результаты.

Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Возрождение"

Флэнаган, известный своим умением деликатно работать с культовыми хоррор-сюжетами, является идеальным кандидатом для перезапуска.

Интересно, что ранее в американских СМИ также появлялась информация, что Йоханссон рассматривается на роль злодейки Маты Готел в живой версии фильма "Запутанная история" (или же "Рапунцель").

Сама актриса держит интригу. Правда, в одном из интервью она сказала, что "все возможно".