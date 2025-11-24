ua en ru
Самое глубокое погружение в мире: украинка Садурская превзошла собственный рекорд во фридайвинге

Понедельник 24 ноября 2025 14:48
UA EN RU
Самое глубокое погружение в мире: украинка Садурская превзошла собственный рекорд во фридайвинге Фото: Екатерина Садурская (instagram.com/sadurskaterina)
Автор: Андрей Костенко

Украинский фридайвер Екатерина Садурская одержала победу на престижном турнире Blue Element Competition 2025 в Доминике и установила новый мировой рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Восьмой мировой рекорд

В дисциплине ныряние с постоянным весом без ласт она углубилась на 86 метров, что стало самым глубоким погружением в мире в этой категории.

Новый результат позволил Садурской улучшить собственное достижение 2024 года на два метра. В прошлом году украинка трижды подряд обновляла рекорд - 80, 82 и 84 метра.

Этот рекорд стал восьмым в карьере Садурской в данной дисциплине и третьим подряд, добытым именно на турнирах в Доминике.

12 метров - за два года

Екатерина постепенно покоряла все большие глубины, начиная с 2023 года.

Все рекорды Садурской в нырянии с постоянным весом без ласт:

  • Июль 2023, Турнир на Багамах - 74 м
  • Июль 2023, Турнир на Багамах - 76 м
  • Июль 2023, Турнир на Багамах - 77 м
  • Август 2023, ЧМ в Гондурасе - 78 м
  • Октябрь 2024, ЧМ в Греции - 80 м
  • Ноябрь 2024, Турнир в Доминике - 82 м
  • Декабрь 2024, Турнир в Доминике - 84 м
  • Ноябрь 2025, Турнир в Доминике - 86 м

Таким образом, за два года украинка увеличила собственную рекордную глубину на 12 метров.

Самое глубокое погружение в мире: украинка Садурская превзошла собственный рекорд во фридайвинге

Екатерина Садурская на рекордной глубине (фото: instagram.com/sadurskaterina)

"Самая ценная попытка"

После рекордной победы украинка прокомментировала собственное достижение.

"В прошлом году я установила на Доминике два рекорда, теперь - еще один. Это мой восьмой рекорд в целом. Я побила его в дисциплине без ласт и нырнула на 86 метров без всякого дополнительного снаряжения, задерживая дыхание. Эта дисциплина считается самой сложной. Это было нелегкое погружение, но оно того стоило", - сказала Садурская в интервью Reuters.

"Золотая" осень-2025

Осень 2025 года стала одной из самых успешных для Екатерины.

В сентябре она победила на двух мировых первенствах - под эгидой Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS) и Международной ассоциации развития фридайвинга (AIDA). Всего в ее карьере девять титулов чемпионки мира - в разных дисциплинах по разным версиям.

Кто такая Екатерина Садурская

33-летняя уроженка Николаева. Занималась артистическим плаванием, в котором выступала на Олимпийских играх-2016, дважды была чемпионкой Европы и неоднократно - призером мировых и континентальных первенств.

Во фридайвинге девять раз выигрывала ЧМ по разным версиям.

В 2022 году установила рекорд Украины в свободном погружении - 92 метра.

Является мировой рекордсменкой в погружении с постоянным весом без ласт (86 м).

