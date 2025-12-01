Олислагерс опередила Магучих и стала лучшей легкоатлеткой 2025 года
Мировая легкая атлетика определила своих лидеров сезона 2025 года объявив победителей ежегодной церемонии World Athletics Awards.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт World Athletics.
Феноменальное доминирование в прыжках и беге
Награды "Спортсмен года" получили двое безоговорочных лидеров мировой легкой атлетики.
Для Армана Дюплантиса, известного как "Мондо", это стало очередным признанием его уникальных достижений. Чемпион мира как в помещении, так и на открытом воздухе, шведский прыгун не знал поражений в течение двух лет подряд, что является беспрецедентным результатом в новейшей истории.
В этом сезоне Дюплантис четыре раза обновлял мировые рекорды в прыжках с шестом и был непобедимым во всех 16 стартах.
"Искренне благодарю. Это такая огромная честь. Спасибо жюри и World Athletics за то, что снова проголосовали за меня. Я горжусь тем, что представляю всех, кто меня поддерживает - свою семью и свою будущую жену. Для меня действительно важно выиграть это. Это очень особенно", - прокомментировал свою победу Дюплантис.
Его американская коллега Сидни Маклафлин-Леврон продемонстрировала аналогичную доминацию в беговых дисциплинах. Атлетка стала чемпионкой мира на дистанции 400 метров и в эстафете 4x400 метров, а также показала второе лучшее время в истории в беге на 400 м.
Маклафлин-Леврон остается непобедимой на дистанциях 400 метров и 400 метров с барьерами в течение последних двух лет, а также удерживает мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.
Вау, я искренне поражена победой. Спасибо, World Athletics, за эту честь и признание", - поделилась эмоциями американская звезда.
Триумф конкурентки Ярославы Магучих и другие звезды
Кроме основных победителей, World Athletics также отметила лучших спортсменов в трех отдельных категориях.
В женских прыжковых и метательных видах награду получила Никола Олислагерс из Австралии. Чемпионка мира в прыжках в высоту как на открытом воздухе, так и в помещении, известна как главная конкурентка украинки Ярославы Магучих.
На обоих соревнованиях Олислагерс сумела опередить украинскую спортсменку. Она также является чемпионкой сезона Бриллиантовой лиги.
Среди мужчин в беговых дисциплинах награду получил Эммануэль Ваньйоньи (Кения) - чемпион мира и Бриллиантовой лиги на 800 метрах.
В шоссейных видах отметили испанку Марию Перес, двукратную чемпионку мира по спортивной ходьбе, и кенийца Сабастьяна Саве, победителя Лондонского и Берлинского марафонов.
В номинации "Открытие года" победили китаянка Чжан Цзяле, которая установила мировой рекорд до 23 лет в метании молота, и кениец Эдмунд Серем, бронзовый призер чемпионата мира по бегу на 3000 м с препятствиями.
Победители World Athletics Awards-2025: полный список:
- Спортсменка года: Сидни Маклафлин-Леврон (США)
- Спортсмен года: Арман Дюплантис (Швеция)
Женщины
- Беговые виды: Сидни Маклафлин-Леврон (США)
- Прыжковые и метательные виды: Никола Олислагерс (Австралия)
- Шоссейные виды: Мария Перес (Испания)
- Открытие года: Чжан Цзяле (Китай)
Мужчины
- Беговые виды: Эммануэль Ваньйоньи (Кения)
- Прыжковые и метательные виды: Арман Дюплантис (Швеция)
- Шоссейные виды: Сабастьян Саве (Кения)
- Открытие года: Эдмунд Серем (Кения)
Ранее Марина Бех-Романчук поделилась своей версией допингового скандала.
Также читайте, как 12-летний украинец побил мировой рекорд Дюплантиса в прыжках с шестом.