Олислагерс опередила Магучих и стала лучшей легкоатлеткой 2025 года

Феноменальное доминирование в прыжках и беге

Награды "Спортсмен года" получили двое безоговорочных лидеров мировой легкой атлетики.

Для Армана Дюплантиса, известного как "Мондо", это стало очередным признанием его уникальных достижений. Чемпион мира как в помещении, так и на открытом воздухе, шведский прыгун не знал поражений в течение двух лет подряд, что является беспрецедентным результатом в новейшей истории.

В этом сезоне Дюплантис четыре раза обновлял мировые рекорды в прыжках с шестом и был непобедимым во всех 16 стартах.

"Искренне благодарю. Это такая огромная честь. Спасибо жюри и World Athletics за то, что снова проголосовали за меня. Я горжусь тем, что представляю всех, кто меня поддерживает - свою семью и свою будущую жену. Для меня действительно важно выиграть это. Это очень особенно", - прокомментировал свою победу Дюплантис.

Его американская коллега Сидни Маклафлин-Леврон продемонстрировала аналогичную доминацию в беговых дисциплинах. Атлетка стала чемпионкой мира на дистанции 400 метров и в эстафете 4x400 метров, а также показала второе лучшее время в истории в беге на 400 м.

Маклафлин-Леврон остается непобедимой на дистанциях 400 метров и 400 метров с барьерами в течение последних двух лет, а также удерживает мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.

Вау, я искренне поражена победой. Спасибо, World Athletics, за эту честь и признание", - поделилась эмоциями американская звезда.

Триумф конкурентки Ярославы Магучих и другие звезды

Кроме основных победителей, World Athletics также отметила лучших спортсменов в трех отдельных категориях.

В женских прыжковых и метательных видах награду получила Никола Олислагерс из Австралии. Чемпионка мира в прыжках в высоту как на открытом воздухе, так и в помещении, известна как главная конкурентка украинки Ярославы Магучих.

На обоих соревнованиях Олислагерс сумела опередить украинскую спортсменку. Она также является чемпионкой сезона Бриллиантовой лиги.

Среди мужчин в беговых дисциплинах награду получил Эммануэль Ваньйоньи (Кения) - чемпион мира и Бриллиантовой лиги на 800 метрах.

В шоссейных видах отметили испанку Марию Перес, двукратную чемпионку мира по спортивной ходьбе, и кенийца Сабастьяна Саве, победителя Лондонского и Берлинского марафонов.

В номинации "Открытие года" победили китаянка Чжан Цзяле, которая установила мировой рекорд до 23 лет в метании молота, и кениец Эдмунд Серем, бронзовый призер чемпионата мира по бегу на 3000 м с препятствиями.

Победители World Athletics Awards-2025: полный список:

Спортсменка года: Сидни Маклафлин-Леврон (США)

Сидни Маклафлин-Леврон (США) Спортсмен года: Арман Дюплантис (Швеция)

Женщины

Беговые виды: Сидни Маклафлин-Леврон (США)

Сидни Маклафлин-Леврон (США) Прыжковые и метательные виды: Никола Олислагерс (Австралия)

Никола Олислагерс (Австралия) Шоссейные виды: Мария Перес (Испания)

Мария Перес (Испания) Открытие года: Чжан Цзяле (Китай)

Мужчины