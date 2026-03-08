62-летнего Меладзе застали с младшей более чем на 30 лет возлюбленной (фото)
Композитора Константина Меладзе, который после начала полномасштабной войны живет в Испании, заметили в компании предполагаемой возлюбленной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Светские хроники".
Совместное фото пары появилось в соцсетях после того, как их, вероятно, сфотографировали в одном из местных супермаркетов.
Как сообщают очевидцы, музыкант пришел в магазин вместе с молодой брюнеткой.
Они спокойно выбирали продукты и не обращали внимания на других посетителей, пишут росмедиа.
По словам свидетелей, женщина выглядела значительно моложе композитора.
Кадр, который начал активно распространяться в сети, якобы сделала случайная покупательница.
Костя Меладзе с предполагаемой возлюбленной (фото: российские СМИ)
Она рассказала, что увидела Меладзе вместе с девушкой примерно 25-27 лет.
По ее словам, они вели себя сдержанно, но между ними чувствовалась дружеская атмосфера.
После завершения покупок, как отмечает источник, они вместе вышли из торгового центра.
Очевидцы утверждают, что композитор и его спутница сели в черный минивэн с затонированными окнами и уехали.
Кто именно эта женщина и какие отношения их связывают, пока неизвестно - никаких комментариев по этому поводу нет.
Вероятная возлюбленная Кости Меладзе (фото: российские СМИ)
Личная жизнь Константина Меладзе
Ранее в сети появлялись слухи, что избранницей композитора может быть 24-летняя финалистка шоу "Голос" и участница 20-го состава группы Меладзе "ВИА Гра" София Тарасова.
О возможном романе заговорили еще в 2023 году - незадолго до развода Константина с Верой Брежневой.
Основанием для таких предположений стала совместная песня Меладзе и Тарасовой. Кроме того, очевидцы утверждали, что неоднократно видели их вместе на свиданиях.
Впрочем, в 2024 году сама София заявила, что между ней и музыкантом нет ничего, кроме творческого сотрудничества.
София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)
Напомним, с Верой Брежневой Меладзе развелся в 2023 году после восьми лет брака.
Их роман начался еще тогда, когда композитор был женат на Яне Сумм, а певица состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Общих детей у бывших супругов нет.
Весной прошлого года в медиа также обсуждали информацию о том, что Брежнева якобы встречается с 28-летним манекенщиком Иваном Козаком.
Сейчас известно, что певица действительно находится в романтических отношениях, однако личность своего избранника она не раскрывает.