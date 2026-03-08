ua en ru
62-летнего Меладзе застали с младшей более чем на 30 лет возлюбленной (фото)

16:04 08.03.2026 Вс
3 мин
Пару заметили в одном из испанских супермаркетов
aimg Иванна Пашкевич
62-летнего Меладзе застали с младшей более чем на 30 лет возлюбленной (фото) Константин Меладзе (фото: instagram.com/meladzemusic)

Композитора Константина Меладзе, который после начала полномасштабной войны живет в Испании, заметили в компании предполагаемой возлюбленной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "Светские хроники".

Больше интересного: Елена Тополя назвала самый сложный момент развода

Совместное фото пары появилось в соцсетях после того, как их, вероятно, сфотографировали в одном из местных супермаркетов.

Как сообщают очевидцы, музыкант пришел в магазин вместе с молодой брюнеткой.

Они спокойно выбирали продукты и не обращали внимания на других посетителей, пишут росмедиа.

По словам свидетелей, женщина выглядела значительно моложе композитора.

Кадр, который начал активно распространяться в сети, якобы сделала случайная покупательница.

62-летнего Меладзе застали с младшей более чем на 30 лет возлюбленной (фото)Костя Меладзе с предполагаемой возлюбленной (фото: российские СМИ)

Она рассказала, что увидела Меладзе вместе с девушкой примерно 25-27 лет.

По ее словам, они вели себя сдержанно, но между ними чувствовалась дружеская атмосфера.

После завершения покупок, как отмечает источник, они вместе вышли из торгового центра.

Очевидцы утверждают, что композитор и его спутница сели в черный минивэн с затонированными окнами и уехали.

Кто именно эта женщина и какие отношения их связывают, пока неизвестно - никаких комментариев по этому поводу нет.

62-летнего Меладзе застали с младшей более чем на 30 лет возлюбленной (фото)Вероятная возлюбленная Кости Меладзе (фото: российские СМИ)

Личная жизнь Константина Меладзе

Ранее в сети появлялись слухи, что избранницей композитора может быть 24-летняя финалистка шоу "Голос" и участница 20-го состава группы Меладзе "ВИА Гра" София Тарасова.

О возможном романе заговорили еще в 2023 году - незадолго до развода Константина с Верой Брежневой.

Основанием для таких предположений стала совместная песня Меладзе и Тарасовой. Кроме того, очевидцы утверждали, что неоднократно видели их вместе на свиданиях.

Впрочем, в 2024 году сама София заявила, что между ней и музыкантом нет ничего, кроме творческого сотрудничества.

62-летнего Меладзе застали с младшей более чем на 30 лет возлюбленной (фото)София Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Напомним, с Верой Брежневой Меладзе развелся в 2023 году после восьми лет брака.

Их роман начался еще тогда, когда композитор был женат на Яне Сумм, а певица состояла в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом. Общих детей у бывших супругов нет.

Весной прошлого года в медиа также обсуждали информацию о том, что Брежнева якобы встречается с 28-летним манекенщиком Иваном Козаком.

Сейчас известно, что певица действительно находится в романтических отношениях, однако личность своего избранника она не раскрывает.

