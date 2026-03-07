"Было очень тяжело". Елена Тополя назвала самый трудный момент развода

Елена Тополя раскрыла новые подробности развода с отцом своих троих детей Тарасом Тополей. Певица призналась, какие испытания пережила в чрезвычайно стрессовый период.

Как сообщает РБК-Украина , об этом звезда рассказала в интервью Viva!

Что сказала Тополя о самом тяжелом моменте развода

Артистка честно призналась, что сначала было трудно сохранить внутреннее спокойствие. Лишь недавно она начала снова расцветать.

"Это было очень трудно, потому что развод - чрезвычайно стрессовый этап. Спокойствие пришло не сразу, а только сейчас, когда я начала еще больше опираться на себя", - рассказала Елена.

По словам звезды, самое тяжелое начинается до развода и в первые недели.

"Когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела", - отметила она.

С течением времени артистка все-таки почувствовала облегчение.

"Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной - и это нормально", - поделилась она.

Елена и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Как относится к любви сейчас

Алена не скрывает, что развод после 12 лет совместной жизни изменил ее отношение к отношениям. Теперь она не верит в "одну большую любовь на всю жизнь".

"Я верю в любовь, которая может быть очень настоящей - и все равно завершиться. Верю, что любовь - это не только чувство, но и ежедневное решение. И что иногда самое честное решение - отпустить", - прокомментировала она.

Елена Тополя о любви (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Что известно о разводе Тараса и Елены

Пара объявила о разрыве еще 1 декабря 2025 года, назвав это совместным решением. Они продолжают поддерживать связь исключительно в теме воспитания детей.

Как стало известно из реестра судебных решений, позод о расторжении брака подал музыкант. Из материалов дела стало ясно, что они не проживали как пара в течение последнего года, имели отдельные бюджеты и разные взгляды на семейную жизнь.

После развода Елена стала жертвой мошеннической схемы, в рамках которой с нее требовали деньги за нераспространение личного видео.

Позже полиция задержала 23-летнего подозреваемого по делу, а сама Елена раскрыла детали отношений с молодым бойфрендом.