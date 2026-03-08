62-річного Меладзе заскочили з молодшою на понад 30 років коханою (фото)

Композитора Костянтина Меладзе, який після початку повномасштабної війни живе в Іспанії, помітили в компанії ймовірної коханої.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "Світські хроніки".

Спільне фото пари з’явилося в соцмережах після того, як їх, ймовірно, сфотографували в одному з місцевих супермаркетів.

Як повідомляють очевидці, музикант прийшов до магазину разом із молодою брюнеткою.

Вони спокійно обирали продукти та не звертали уваги на інших відвідувачів, пишуть росмедіа.

За словами свідків, жінка виглядала значно молодшою за композитора.

Кадр, який почав активно поширюватися в мережі, нібито зробила випадкова покупчиня.

Костя Меладзе з ймовірною коханою (фото: російські ЗМІ)

Вона розповіла, що побачила Меладзе разом із дівчиною приблизно 25-27 років.

За її словами, вони поводилися стримано, але між ними відчувалася дружня атмосфера.

Після завершення покупок, як зазначає джерело, вони разом вийшли з торгового центру.

Очевидці стверджують, що композитор і його супутниця сіли в чорний мінівен із затонованими вікнами та поїхали.

Хто саме ця жінка та які стосунки їх пов’язують, наразі невідомо - жодних коментарів із цього приводу немає.

Ймовірна кохана Кості Меладзе (фото: російські ЗМІ)

Особисте життя Костянтина Меладзе

Раніше в мережі з’являлися чутки, що обраницею композитора може бути 24-річна фіналістка шоу "Голос" і учасниця 20-го складу гурту Меладзе "ВІА Гра" Софія Тарасова.

Про можливий роман заговорили ще у 2023 році - незадовго до розлучення Костянтина з Вірою Брежнєвою.

Підставою для таких припущень стала спільна пісня Меладзе і Тарасової. Крім того, очевидці стверджували, що неодноразово бачили їх разом на побаченнях.

Втім, у 2024 році сама Софія заявила, що між нею та музикантом немає нічого, окрім творчої співпраці.

Софія Тарасова (фото: instagram.com/sofia_tarasova)

Нагадаємо, з Вірою Брежнєвою Меладзе розлучився у 2023 році після восьми років шлюбу.

Їхній роман почався ще тоді, коли композитор був одружений із Яною Сумм, а співачка перебувала у шлюбі з бізнесменом Михайлом Кіперманом. Спільних дітей у колишнього подружжя немає.

Навесні минулого року в медіа також обговорювали інформацію про те, що Брежнєва нібито зустрічається з 28-річним манекенником Іваном Козаком.

Наразі відомо, що співачка справді перебуває у романтичних стосунках, однак особу свого обранця вона не розкриває.