Позитив высказался о возможных отношениях экс-жены с Потапом: "Что-то несется"

Украинский певец POSITIFF (Алексей Завгородний) высказался относительно слухов вокруг своей бывшей жены - дизайнера Анна Андрийчук. В сети ей ранее приписывали роман с рэпером и продюсером Потапом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий артиста для "Ранку у великому місті".

Артист признался, что не следит за личной жизнью бывшей избранницы. По его словам, после развода их общение сводится к минимуму.

В 2024 году в сети активно обсуждали возможные отношения Андрийчук с Потапом, который состоит в браке с Настя Каменских.

Впрочем, POSITIFF заявил, что не знает, соответствуют ли эти предположения действительности, но подтвердил, что его бывшая жена сотрудничает с продюсером.

"Насколько знаю, она работает с ним. Там многие из наших с ним работают. Поэтому сейчас что-то у них несется. Я не узнавал", - прокомментировал певец.

Также он рассказал, поддерживает ли связь с Андрийчук, которая сейчас живет в Испании.

По его словам, они общаются редко, но сохраняют нормальные отношения.

"Раз в год, наверное. Поздравляем с днем рождения, пишем что-то по работе. Не очень часто, но очень позитивно все. Она сейчас за границей", - отметил Завгородний.

С чего начались слухи о романе Потапа с Андрийчук

Разговоры о возможном романе Андрийчук с Потапом усилились в начале 2025 года.

Тогда дизайнер поддержала новый проект рэпера - Slavic Balagan - и публично поздравила его с запуском.

Она оставила комментарий под новостью о премьере трека Trumpumpum, на который сам артист ответил в соцсетях.

"Анна Андрийчук - бывшая жена POSITIFF, была именно той, которая "находилась в теплых объятиях Потапа" в то время, когда Настя Каменских пыталась держать свою профессиональную форму", - утверждал ранее блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Напомним, POSITIFF и Анна Андрийчук были вместе около 15 лет, из которых восемь прожили в браке. Об их разводе стало известно в апреле 2021 года.

Позитив с экс-супругой (фото: instagram.com/annchuk)

Позже оба рассказывали, что еще за несколько лет до официального разрыва фактически перестали жить вместе и взяли паузу в отношениях.

По словам дизайнера, причиной разрыва стали разные жизненные приоритеты: для певца на первом месте была карьера, тогда как она стремилась создать семью и родить ребенка.

Бывшие супруги познакомились еще подростками - в 2004 году, когда им было по 15 лет.

В 2013 году они поженились, однако впоследствии решили расстаться. После расставания пара поделила общее имущество и заявила, что сохранила взаимное уважение.