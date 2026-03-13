6 наград за один день: Украина на Паралимпиаде-2026 выдала самое урожайное выступление

Биатлонный триллер: 0,2 секунды до победы

Основной медальный вклад сделали представители парабиатлона в дисциплине спринт-персьют. Наиболее драматичной стала гонка с участием Григория Вовчинского (класс стоя). Украинец идеально отработал на огневых рубежах и лидировал до последних метров, однако в финишном створе уступил китайцу Цай Цзяюню невероятные 0,2 секунды.

Аналогичная напряженная борьба шла и в других категориях.

Тарас Радь (класс сидя) завоевал свою третью личную награду на этих Играх, установив уникальное достижение - теперь в его активе полный комплект медалей разного достоинства.

Ирина Буй и Александра Кононова (класс стоя) сумели оформить двойной выход на пьедестал, получив соответственно "серебро" и "бронзу".

Также двойной успех праздновали Александр Казик ("серебро") и Анатолий Ковалевский ("бронза") в соревнованиях спортсменов с нарушением зрения.

Ситуация в медальном зачете

Благодаря сегодняшнему "медальному дождю" Украина существенно нарастила общее количество наград - теперь их 16. Это позволяет нашей команде удерживать 4-е место по общему количеству призовых мест.

Впрочем, из-за отсутствия золотых побед в сегодняшней программе, в неофициальном зачете (по качеству металла) Украина пока занимает лишь 7-е место.

Медальный зачет по состоянию на 13 марта (топ-5 и Украина)

Китай - 12 "золота" + 9 "серебра" + 12 "бронзы" = 33 медали США - 9 + 5 + 5 = 19 Италия - 6 + 7 + 1 = 14 Австрия - 6 + 1 + 4 = 11 Франция - 4 + 4 + 3 = 11