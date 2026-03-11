Тренировался с ИИ: украинский призер Паралимпиады раскрыл тайну своей медали
Украинский биатлонист Максим Мурашковский ошеломил спортивное сообщество признанием о роли искусственного интеллекта в подготовке к Паралимпийским играм 2026. Серебряная медаль стала результатом инновационного подхода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atletic.
Революционный метод подготовки: опыт Мурашковского
Украинский паралимпиец Максим Мурашковский, занявший второе место в биатлонной индивидуальной гонке среди атлетов с нарушениями зрения, рассказал о нетипичном помощнике в своем тренировочном процессе.
В течение последних шести месяцев 25-летний спортсмен интегрировал в свою рутину чат-бот ChatGPT.
По словам призера, технология выполняла функции сразу нескольких специалистов. Искусственный интеллект помог сформировать более 50% тренировочного плана, предоставлял тактические рекомендации и выступал в роли психолога и консультанта по медицинским вопросам.
"Я верю в эту технологию. Она может использоваться как для хороших вещей, так и для плохих. Я же использую ее для обучения, языков, своих проектов в химии, биологии и спорте", - отметил Мурашковский.
Искусственный интеллект как новый стандарт в спорте
Спортсмен убежден, что нейросети являются будущим профессионального спорта, поскольку позволяют внедрять кардинально новые методики подготовки.
Кроме спортивной составляющей, Максим использует возможности ИИ для изучения иностранных языков и научной деятельности в сферах химии и биологии.
Успехи сборной Украины на Паралимпиаде-2026
По состоянию на вечер четвертого соревновательного дня национальная команда Украины демонстрирует высокие результаты. В активе "сине-желтых" уже 10 наград:
-
3 золотые медали;
-
2 серебряные медали;
-
5 бронзовых медалей.
Сейчас Украина удерживает пятую позицию в общекомандном зачете.
Программа соревнований на 11 марта
Сегодняшний день на Паралимпийских играх обещает быть насыщенным для украинских болельщиков.
Будет разыграно 7 комплектов наград, 6 из которых приходятся на лыжные гонки.
Украинские атлеты поборются за медали в пяти финальных забегах.
Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.
Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.