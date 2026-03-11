ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Тренировался с ИИ: украинский призер Паралимпиады раскрыл тайну своей медали

13:20 11.03.2026 Ср
2 мин
Когда нервы сдавали перед стартом, он обращался не к тренеру, а к виртуальному разуму
aimg Екатерина Урсатий
Тренировался с ИИ: украинский призер Паралимпиады раскрыл тайну своей медали Максим Мурашковский (фото: Департамент молодежи и спорта)

Украинский биатлонист Максим Мурашковский ошеломил спортивное сообщество признанием о роли искусственного интеллекта в подготовке к Паралимпийским играм 2026. Серебряная медаль стала результатом инновационного подхода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Atletic.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Революционный метод подготовки: опыт Мурашковского

Украинский паралимпиец Максим Мурашковский, занявший второе место в биатлонной индивидуальной гонке среди атлетов с нарушениями зрения, рассказал о нетипичном помощнике в своем тренировочном процессе.

В течение последних шести месяцев 25-летний спортсмен интегрировал в свою рутину чат-бот ChatGPT.

По словам призера, технология выполняла функции сразу нескольких специалистов. Искусственный интеллект помог сформировать более 50% тренировочного плана, предоставлял тактические рекомендации и выступал в роли психолога и консультанта по медицинским вопросам.

"Я верю в эту технологию. Она может использоваться как для хороших вещей, так и для плохих. Я же использую ее для обучения, языков, своих проектов в химии, биологии и спорте", - отметил Мурашковский.

Искусственный интеллект как новый стандарт в спорте

Спортсмен убежден, что нейросети являются будущим профессионального спорта, поскольку позволяют внедрять кардинально новые методики подготовки.

Кроме спортивной составляющей, Максим использует возможности ИИ для изучения иностранных языков и научной деятельности в сферах химии и биологии.

Успехи сборной Украины на Паралимпиаде-2026

По состоянию на вечер четвертого соревновательного дня национальная команда Украины демонстрирует высокие результаты. В активе "сине-желтых" уже 10 наград:

  • 3 золотые медали;

  • 2 серебряные медали;

  • 5 бронзовых медалей.

Сейчас Украина удерживает пятую позицию в общекомандном зачете.

Программа соревнований на 11 марта

Сегодняшний день на Паралимпийских играх обещает быть насыщенным для украинских болельщиков.

Будет разыграно 7 комплектов наград, 6 из которых приходятся на лыжные гонки.

Украинские атлеты поборются за медали в пяти финальных забегах.

Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сборная Украины
Новости
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Украина получит 90 млрд евро, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план ЕС
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко