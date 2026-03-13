6 нагород за один день: Україна на Паралімпіаді-2026 видала найбільш врожайний виступ

Біатлонний трилер: 0,2 секунди до перемоги

Основний медальний внесок зробили представники парабіатлону в дисципліні спринт-персьют. Найбільш драматичною стала гонка за участю Григорія Вовчинського (клас стоячи). Українець ідеально відпрацював на вогневих рубежах і лідирував до останніх метрів, проте у фінішному створі поступився китайцю Цай Цзяюню неймовірні 0,2 секунди.

Аналогічна напружена боротьба точилася і в інших категоріях.

Тарас Радь (клас сидячи) виборов свою третю особисту нагороду на цих Іграх, встановивши унікальне досягнення – тепер у його активі повний комплект медалей різного ґатунку.

Ірина Буй та Олександра Кононова (клас стоячи) зуміли оформити подвійний вихід на п'єдестал, здобувши відповідно "срібло" та "бронзу".

Також подвійний успіх святкували Олександр Казік ("срібло") та Анатолій Ковалевський ("бронза") у змаганнях спортсменів із порушенням зору.

Ситуація в медальному заліку

Завдяки сьогоднішньому "медальному дощу" Україна суттєво наростила загальну кількість нагород – тепер їх 16. Це дозволяє нашій команді втримувати 4-те місце за загальною кількістю призових місць.

Втім, через відсутність золотих перемог у сьогоднішній програмі, в неофіційному заліку (за якістю металу) Україна наразі посідає лише 7-му сходинку.

Медальний залік станом на 13 березня (топ-5 та Україна)

Китай – 12 "золота" + 9 "срібла" + 12 "бронзи" = 33 медалі США – 9 + 5 + 5 = 19 Італія – 6 + 7 + 1 = 14 Австрія – 6 + 1 + 4 = 11 Франція – 4 + 4 + 3 = 11