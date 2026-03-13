6 нагород за один день: Україна на Паралімпіаді-2026 видала найбільш врожайний виступ

17:04 13.03.2026 Пт
2 хв
Українські парабіатлоністи влаштували справжнє полювання за нагородами
aimg Андрій Костенко
Олександра Кононова та Ірина Буй (фото: НПК України)

Сьомий змагальний день зимової Паралімпіади-2026 став для національної збірної України найпродуктивнішим за кількістю завойованих нагород. У п'ятницю, 13 березня, вітчизняні атлети шість разів піднімалися на призовий подіум, продемонструвавши один із найкращих командних результатів на Іграх.

Біатлонний трилер: 0,2 секунди до перемоги

Основний медальний внесок зробили представники парабіатлону в дисципліні спринт-персьют. Найбільш драматичною стала гонка за участю Григорія Вовчинського (клас стоячи). Українець ідеально відпрацював на вогневих рубежах і лідирував до останніх метрів, проте у фінішному створі поступився китайцю Цай Цзяюню неймовірні 0,2 секунди.

Аналогічна напружена боротьба точилася і в інших категоріях.

Тарас Радь (клас сидячи) виборов свою третю особисту нагороду на цих Іграх, встановивши унікальне досягнення – тепер у його активі повний комплект медалей різного ґатунку.

Ірина Буй та Олександра Кононова (клас стоячи) зуміли оформити подвійний вихід на п'єдестал, здобувши відповідно "срібло" та "бронзу".

Також подвійний успіх святкували Олександр Казік ("срібло") та Анатолій Ковалевський ("бронза") у змаганнях спортсменів із порушенням зору.

Ситуація в медальному заліку

Завдяки сьогоднішньому "медальному дощу" Україна суттєво наростила загальну кількість нагород – тепер їх 16. Це дозволяє нашій команді втримувати 4-те місце за загальною кількістю призових місць.

Втім, через відсутність золотих перемог у сьогоднішній програмі, в неофіційному заліку (за якістю металу) Україна наразі посідає лише 7-му сходинку.

Медальний залік станом на 13 березня (топ-5 та Україна)

  1. Китай – 12 "золота" + 9 "срібла" + 12 "бронзи" = 33 медалі
  2. США – 9 + 5 + 5 = 19
  3. Італія – 6 + 7 + 1 = 14
  4. Австрія – 6 + 1 + 4 = 11
  5. Франція – 4 + 4 + 3 = 11
  • …7. Україна – 3 + 6 + 7 = 16

Раніше ми писали, що український призер Паралімпіади виборов медаль за допомогою штучного інтелекту.

