Собрал все медали: украинец Радь оформил фантастический хет-трик на Паралимпиаде-2026

14:41 13.03.2026 Пт
2 мин
Отечественный парабиатлонист стал призером в новой дисциплине
aimg Андрей Костенко
Собрал все медали: украинец Радь оформил фантастический хет-трик на Паралимпиаде-2026 Тарас Радь (фото: НПК Украины)

Украинский спортсмен Тарас Радь продолжает собирать награды на биатлонных трассах зимней Паралимпиады-2026. Сегодня, 13 марта, он завоевал серебряную медаль в уникальной дисциплине - спринте-преследовании (класс сидя).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Читайте также: Скандал на Паралимпиаде: семью украинского чемпиона не пустили на арену из-за флага

Вписал имя в историю

Эта медаль стала знаковой не только для спортсмена, но и для всей Паралимпиады, ведь награды в спринте-преследовании в этом году разыгрывались впервые. Таким образом, Радь стал первым в истории Игр серебряным призером в этом виде программы.

Украинец уверенно преодолел квалификационный барьер с третьим результатом, минимизировав отставание от лидеров. В финальном заезде Тарас продемонстрировал великолепную скорость и меткость, уступив лишь представителю Казахстана Ерболу Хамитову. Отставание украинца от "золота" составило 21,5 секунды.

Кроме призера, в десятку сильнейших в этой дисциплине попали еще двое представителей Украины. Василий Кравчук и Григорий Шимко продемонстрировали достойную борьбу, финишировав на восьмом и девятом местах соответственно.

Полная медальная корзина

Для Радя это уже третья личная награда на текущих Играх. Теперь в его активе полный комплект медалей:

"Золото" - в классическом спринте

"Серебро" - в спринте-преследовании

"Бронза" - в индивидуальной гонке

Кто такой Тарас Радь

26-летний парабиатлонист и лыжник. Родился на Тернопольщине.

Занимался спортом с детства. В 14 лет после травмы и заражения ему ампутировали ногу ниже колена. Несмотря на это, спортсмен вернулся в спорт и впоследствии стал одним из лидеров паралимпийской сборной Украины.

Радь - чемпион зимних Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане (биатлон, 12,5 км сидя). Тогда в 18 лет он был самым молодым спортсменом сборной Украины на Играх.

На Паралимпиаде-2022 в Пекине завоевал три медали - два "серебра" и "бронзу". Также является многократным призером чемпионатов мира и Украины.

Ранее мы писали, что украинский призер Паралимпиады завоевал медаль с помощью искусственного интеллекта.

Больше по теме:
Спортсмены Сборная Украины
