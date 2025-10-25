ua en ru
37-річна Тетяна Песик про те, чому не вийшла заміж: "Була зациклена на цьому"

Субота 25 жовтня 2025 16:33
37-річна Тетяна Песик про те, чому не вийшла заміж: "Була зациклена на цьому" Тетяна Песик (фото: instagram.com/tanet_vip)
Автор: Поліна Іваненко

Гумористка Тетяна Песик, відома як зірка проектів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Країна У" та "Танька та Володька", відверто висловилася про особисте життя. Артистка зазначила, що раніше мріяла про шлюб, але нині змінила свою думку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Песик розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Чому зірка "Країни У" не вийшла заміж

Так, фани спитали у Тетяни, чи не думала вона про створення родини. Шанувальників гумористки цікавить, чому зірка не завела родину.

Виявилося, такі думки були й у самої Песик. Але вона не знаходила того чоловіка, з яким би хотілося думати про спільне майбутнє.

"Раніше думала, була прям зациклена на цьому, але чим більше ти
хочеш - тим більше це не стається. Мені не получалось будувати відносини з чоловіками, не через те що з ними щось не так, а зі мною. Все, що я транслювала, їх лякало, і я притягувала таких, з якими я мала навчитись обирати себе, і не бути мамкою чи рятівницею", - зізналася Тетяна.

37-річна Тетяна Песик про те, чому не вийшла заміж: &quot;Була зациклена на цьому&quot;Чому Песик не вийшла заміж (скріншот)

Нині ж артистка чесно каже, що не планує шукати стосунки просто щоб вони були. Песик розуміє, кого хоче бачити поруч з собою. І тому Тетяна "відпустила ситацію".

"Це все було для того, щоб я виросла. І я не хочу відносин заради відносин. Я хочу, щоб ми разом дивились в одному напрямку, і у нас були однакові цінності. Я тепер знаю: на все свій час, комусь судилось вийти заміж у 20, комусь в 30, а комусь в 50", - пояснила Песик.

"Треба відноситись з розумінням до такого, кожній людині в цьому світі хочеться знайти свою людину", - резюмувала вона.

95-й квартал Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
