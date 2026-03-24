36-летняя Елена Курбанова впервые стала мамой: трогательное видео

19:10 24.03.2026 Вт
2 мин
Она показала первые мгновения с новорожденным ребенком
Катерина Собкова
36-летняя Елена Курбанова впервые стала мамой: трогательное видео Елена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Украинская ведущая Елена Курбанова поделилась радостной новостью - она впервые стала мамой. Звезда опубликовала трогательное видео с новорожденной дочкой и рассказала о родах.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Больше интересного: 40-летняя звезда "Фабрики звезд" впервые стала мамой

Курбанова впервые стала мамой

Курбанова откровенно рассказала о рождении ребенка и своих эмоциях после этого важного момента.

"Ты все сделала по-своему... выбрала свое время и день, обойдя и пренебрегая всеми нашими планами", - написала она.

По словам ведущей, процесс родов длился 14 часов и стал настоящим испытанием, однако завершился счастливым моментом.

"Это были самые тяжелые 14 часов моей жизни, которые бы я снова и снова проходила, лишь бы только в конце слышать твой первый плач!", - трогательно отметила Елена.

Звезда поблагодарила родных и медицинскую команду за поддержку во время родов.

"Я счастлива, что в такой выдающийся момент со мной рядом был он... а вокруг команда лучших врачей", - отметила она.

Вес и имя ребенка

Курбанова также раскрыла первые детали о новорожденной дочери - девочка получила имя Юна и родилась с весом 4260 граммов.

"А пока, дамы и господа, встречайте кроху, которая родилась весом 4260 г... Юна Викторовна", - написала ведущая.

Что известно о Курбановой

Елена Курбанова - украинская телеведущая, журналистка и блогерша, а также автор и ведущая YouTube-проекта "Курбанова Live".

Она училась в киевской школе №78, а затем поступила в Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2012 году получила диплом магистра социальных коммуникаций с отличием.

Свою карьеру Курбанова начинала как парламентский корреспондент, после чего работала на украинских телеканалах ICTV, СТБ, "Украина" и "Прямой".

После начала полномасштабной войны она запустила собственный YouTube-проект "Курбанова Live". Платформа сосредоточена на разоблачении российской пропаганды, противодействии дезинформации и освещении общественно-политических тем в Украине, а также поддержке военных и ветеранов.

О личной жизни журналистки почти ничего не известно - она не показывает лицо своего избранника и не рассказывает, кто он.

В социальных сетях Курбанова делится стильными образами и часто экспериментирует с модой.

Еще больше интересного:

Звезда "Кріпосної" Анна Сагайдачная стала многодетной мамой

Анна Кошмал показала дочь Софию, которой исполнился год.

Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Львов, Тернополь, Ивано-Франковск под атакой дронов: что известно о последствиях
Аналитика
Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Удавка на шее Трампа. Почему война с Ираном стала для США внезапной катастрофой