ua en ru
Вт, 24 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

36-річна Олена Курбанова вперше стала мамою: зворушливе відео

19:10 24.03.2026 Вт
2 хв
Вона показала перші миті з новонародженою дитиною
aimg Катерина Собкова
36-річна Олена Курбанова вперше стала мамою: зворушливе відео Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)

Українська ведуча Олена Курбанова поділилася радісною новиною - вона вперше стала мамою. Зірка опублікувала зворушливе відео з новонародженою донькою та розповіла про пологи.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Більше цікавого: 40-річна зірка "Фабрики зірок" вперше стала мамою

Курбанова відверто розповіла про народження дитини та свої емоції після цього важливого моменту.

"Ти все зробила по-своєму… обрала свій час та день, обійшовши і знехтувавши всіма нашими планами", - написала вона.

За словами ведучої, процес пологів тривав 14 годин і став справжнім випробуванням, однак завершився щасливим моментом.

"Це були найважчі 14 годин мого життя, які б я знову і знову проходила, аби тільки в кінці чути твій перший плач!", - зворушливо зазначила Олена.

Зірка подякувала рідним і медичній команді за підтримку під час пологів.

"Я щаслива, що в такий визначний момент зі мною поруч був він… а довкола команда найкращих лікарів", - зазначила вона.

Вага та ім’я дитини

Курбанова також розкрила перші деталі про новонароджену доньку - дівчинка отримала ім’я Юна та народилася з вагою 4260 грамів.

"А поки, пані та панове, зустрічайте крихітку, яка народилась вагою 4260 г… Юна Вікторівна", - написала ведуча.

Що відомо про Курбанову

Олена Курбанова - українська телеведуча, журналістка та блогерка, а також авторка і ведуча YouTube-проєкту "Курбанова Live".

Вона навчалася у київській школі №78, а згодом вступила до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році отримала диплом магістра соціальних комунікацій з відзнакою.

Свою кар’єру Курбанова розпочинала як парламентська кореспондентка, після чого працювала на українських телеканалах ICTV, СТБ, "Україна" та "Прямий".

Після початку повномасштабної війни вона запустила власний YouTube-проєкт "Курбанова Live". Платформа зосереджена на викритті російської пропаганди, протидії дезінформації та висвітленні суспільно-політичних тем в Україні, а також підтримці військових і ветеранів.

Про особисте життя журналістки майже нічого не відомо - вона не показує обличчя свого обранця та не розповідає, хто він.

У соціальних мережах Курбанова ділиться стильними образами та часто експериментує з модою.

Ще більше цікавого:

Зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна стала багатодітною мамою

Анна Кошмал показала доньку Софію, якій виповнився рік.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ під атакою дронів: що відомо про наслідки
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою