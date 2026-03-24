36-річна Олена Курбанова вперше стала мамою: зворушливе відео

Українська ведуча Олена Курбанова поділилася радісною новиною - вона вперше стала мамою. Зірка опублікувала зворушливе відео з новонародженою донькою та розповіла про пологи.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Курбанова вперше стала мамою

Курбанова відверто розповіла про народження дитини та свої емоції після цього важливого моменту.

"Ти все зробила по-своєму… обрала свій час та день, обійшовши і знехтувавши всіма нашими планами", - написала вона.

За словами ведучої, процес пологів тривав 14 годин і став справжнім випробуванням, однак завершився щасливим моментом.

"Це були найважчі 14 годин мого життя, які б я знову і знову проходила, аби тільки в кінці чути твій перший плач!", - зворушливо зазначила Олена.

Зірка подякувала рідним і медичній команді за підтримку під час пологів.

"Я щаслива, що в такий визначний момент зі мною поруч був він… а довкола команда найкращих лікарів", - зазначила вона.

Вага та ім’я дитини

Курбанова також розкрила перші деталі про новонароджену доньку - дівчинка отримала ім’я Юна та народилася з вагою 4260 грамів.

"А поки, пані та панове, зустрічайте крихітку, яка народилась вагою 4260 г… Юна Вікторівна", - написала ведуча.

Що відомо про Курбанову

Олена Курбанова - українська телеведуча, журналістка та блогерка, а також авторка і ведуча YouTube-проєкту "Курбанова Live".

Вона навчалася у київській школі №78, а згодом вступила до Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2012 році отримала диплом магістра соціальних комунікацій з відзнакою.

Свою кар’єру Курбанова розпочинала як парламентська кореспондентка, після чого працювала на українських телеканалах ICTV, СТБ, "Україна" та "Прямий".

Після початку повномасштабної війни вона запустила власний YouTube-проєкт "Курбанова Live". Платформа зосереджена на викритті російської пропаганди, протидії дезінформації та висвітленні суспільно-політичних тем в Україні, а також підтримці військових і ветеранів.

Про особисте життя журналістки майже нічого не відомо - вона не показує обличчя свого обранця та не розповідає, хто він.

У соціальних мережах Курбанова ділиться стильними образами та часто експериментує з модою.

Олена Курбанова (фото: instagram.com/kurbanova_olena)