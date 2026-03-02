Звезда "Кріпосної" стала многодетной мамой: пол и первое фото малыша
Украинская актриса Анна Сагайдачная, известная зрителям благодаря роли Натальи Дорошенко в сериале "Кріпосна", стала мамой в третий раз.
Сагайдачная родила третьего ребенка
"Многодетная мама в чате", - подписала она фотографию, на которой держит новорожденного ребенка.
Также она рассекретила пол малыша - 26 февраля у нее родился сын.
"Сыночек. 26.02.2026. Загадала рождение именно в эту дату", - призналась актриса.
Анна Сагайдачная в третий раз стала мамой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Как отреагировали в сети
Подписчики Сагайдачной уже успели поздравить ее с пополнением и пожелать всего наилучшего:
- "Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!" - написала актриса Анастасия Цимбалару
- "Поздравления маме и сыночку!" - отметила Тоня Хижняк
- "Анюта, поздравляю. Пусть растет здоровеньким и имеет успешную судьбу", - написала Алина Доротюк
- "Анечка, поздравляю", - отметила Наталка Денисенко
- "Искренне поздравляем. Я с самого начала знала, что будет мальчик. Растите здоровенькими".
Сагайдачная с новорожденным сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Что известно об Анне Сагайдачной
Анна Сагайдачная была замужем дважды. Первый раз она вышла замуж еще во время учебы в университете, однако этот брак оказался непродолжительным.
Во второй раз актриса вышла замуж за Евгения Третьяка. У супругов родился сын Тимур. Вместе они прожили пять лет.
Официально их брак завершился в 2023 году, хотя публично о разводе стало известно только в 2024-м. Анна признавалась, что этот период был для нее эмоционально сложным.
Впоследствии, через несколько месяцев после объявления о разводе, актриса сообщила о беременности от нового избранника, имя которого не разглашает, а лицо не показывает в соцсети. В декабре 2024 года она родила дочь Миру.
Сагайдачная с дочерью летом 2025 года (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Осенью 2025 года в сети начали появляться слухи о третьей беременности актрисы, на которые она либо не реагировала, либо отшучивалась.
Тогда же звезда призналась, что всегда мечтала о большой семье, но решение о еще одном малыше зависит от двух факторов - здоровья и финансовых возможностей. Также она поддержала женщин, которые рожают во время войны, ведь никто не знает, когда она закончится.
Сагайдачная со старшим сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
