Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Звезда "Кріпосної" стала многодетной мамой: пол и первое фото малыша

Понедельник 02 марта 2026 12:35
Звезда "Кріпосної" стала многодетной мамой: пол и первое фото малыша Анна Сагайдачная (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса Анна Сагайдачная, известная зрителям благодаря роли Натальи Дорошенко в сериале "Кріпосна", стала мамой в третий раз.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Сагайдачная родила третьего ребенка

"Многодетная мама в чате", - подписала она фотографию, на которой держит новорожденного ребенка.

Также она рассекретила пол малыша - 26 февраля у нее родился сын.

"Сыночек. 26.02.2026. Загадала рождение именно в эту дату", - призналась актриса.

Звезда &quot;Кріпосної&quot; стала многодетной мамой: пол и первое фото малышаАнна Сагайдачная в третий раз стала мамой (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Как отреагировали в сети

Подписчики Сагайдачной уже успели поздравить ее с пополнением и пожелать всего наилучшего:

  • "Солнышко, поздравляю! Пусть растет здоровым и счастливым!" - написала актриса Анастасия Цимбалару
  • "Поздравления маме и сыночку!" - отметила Тоня Хижняк
  • "Анюта, поздравляю. Пусть растет здоровеньким и имеет успешную судьбу", - написала Алина Доротюк
  • "Анечка, поздравляю", - отметила Наталка Денисенко
  • "Искренне поздравляем. Я с самого начала знала, что будет мальчик. Растите здоровенькими".

Звезда &quot;Кріпосної&quot; стала многодетной мамой: пол и первое фото малышаСагайдачная с новорожденным сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно об Анне Сагайдачной

Анна Сагайдачная была замужем дважды. Первый раз она вышла замуж еще во время учебы в университете, однако этот брак оказался непродолжительным.

Во второй раз актриса вышла замуж за Евгения Третьяка. У супругов родился сын Тимур. Вместе они прожили пять лет.

Официально их брак завершился в 2023 году, хотя публично о разводе стало известно только в 2024-м. Анна признавалась, что этот период был для нее эмоционально сложным.

Впоследствии, через несколько месяцев после объявления о разводе, актриса сообщила о беременности от нового избранника, имя которого не разглашает, а лицо не показывает в соцсети. В декабре 2024 года она родила дочь Миру.

Звезда &quot;Кріпосної&quot; стала многодетной мамой: пол и первое фото малышаСагайдачная с дочерью летом 2025 года (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Осенью 2025 года в сети начали появляться слухи о третьей беременности актрисы, на которые она либо не реагировала, либо отшучивалась.

Тогда же звезда призналась, что всегда мечтала о большой семье, но решение о еще одном малыше зависит от двух факторов - здоровья и финансовых возможностей. Также она поддержала женщин, которые рожают во время войны, ведь никто не знает, когда она закончится.

Звезда &quot;Кріпосної&quot; стала многодетной мамой: пол и первое фото малышаСагайдачная со старшим сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)



