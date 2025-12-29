ua en ru
40-летняя звезда "Фабрики звезд" впервые стала мамой

Понедельник 29 декабря 2025 10:18
UA EN RU
40-летняя звезда "Фабрики звезд" впервые стала мамой Лавика (фото: instagram.com/lavika)
Автор: Иванна Пашкевич

40-летняя украинская певица Лавика (настоящее имя Любовь Юнак) и участница третьего сезона популярного в свое время шоу "Фабрика звезд-3" впервые стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Первенец звезды появился на свет 28 декабря в Киевском городском роддоме №7.

После родов Лавика решила сделать этот момент особенным - в палате она включила проекцию звездного неба, создав атмосферу волшебства и символично превратив первые часы после рождения сына в семейный праздник.

"Моя любовь подарила мне сына. Наша первая вечеринка", - написала певица.

40-летняя звезда &quot;Фабрики звезд&quot; впервые стала мамойЛавика с любимым (фото: instagram.com/lavika)

Вместе с постом Лавика обнародовала первые снимки с новорожденным - на фото мальчик мирно спит. Имя ребенка супруги решили пока что не раскрывать.

40-летняя звезда &quot;Фабрики звезд&quot; впервые стала мамойЛавика впервые стала мамой (фото: instagram.com/lavika)

Краткая биография Лавики

Любовь Юнак родилась в Киеве. С раннего возраста занималась балетной хореографией, а впоследствии получила сразу два высших образования.

Первую узнаваемость в медиапространстве получила в 2008 году, появившись в клипе группы "Скрябин" на песню "Квинты".

Уже через несколько лет, в 2011-м, певица подписала контракт с лейблом Moon Records и начала выступать под сценическим именем Лавика.

Дебютная композиция "Счастье цвета платины" сразу получила видеоклип, а следующий сингл - "Вечный рай" - стал прорывом в карьере артистки и вошел в топ-20 самых ротируемых песен на украинских радиостанциях.

40-летняя звезда &quot;Фабрики звезд&quot; впервые стала мамойЛавика (фото: instagram.com/lavika)

В том же году Лавика была отмечена премией "Хрустальный микрофон" в номинации "Прорыв года".

Параллельно с музыкальной деятельностью исполнительница снималась в короткометражном фильме "Хулиган" и активно работала над новыми релизами.

Среди ее песен - "Осень - это я!", "В городе весна", "Все в моей душе", "Коснемся губами", "Лето", "Капли дождя" и другие. Часть видеоработ снималась за пределами Украины - в частности в Турции, Португалии и Стамбуле.

В конце 2011 года Лавика представила свой дебютный полноформатный альбом "Сердце в форме солнца".

40-летняя звезда &quot;Фабрики звезд&quot; впервые стала мамойЛавика (фото: instagram.com/lavika)

Кроме сцены, Любовь Юнак реализовала себя и в научной сфере - в 2013 году она защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила научную степень.

В 2014-2017 годах певица работала телеведущей проекта Start-UP Show на канале M1. А в 2016 году приняла участие в национальном отборе на Евровидение с авторской песней "Hold Me".

В 2018 году Лавика вышла замуж за экс-участника "Фабрики звезд" Владимира Борисенко, однако этот союз впоследствии распался.

В мае 2025 года певица во второй раз вышла замуж - ее избранником стал Дмитрий Вознюк.

40-летняя звезда &quot;Фабрики звезд&quot; впервые стала мамойЛавика с любимым (фото: instagram.com/lavika)

Фабрика звезд Дети Рождение ребенка
