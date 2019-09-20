ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу

Новини » Політика    20.09.2019 - 14:59
У МЗС розкрили план Зеленського щодо Донбасу
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Зеленський пропонує виплату пенсій та повернення підприємств

План президента України Володимира Зеленського Донбасу включає відновлення виплати пенсій жителям окупованих територій. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

За його словами, план Зеленського передбачає відновлення зв'язків з жителями окупованих територіях в широкому сенсі.

"Ми відновимо виплату пенсій. Ми відновили оплату послуг, які ми надаємо, тобто нам з тієї сторони платять за воду. Зараз ми готуємося замінити наказ про список товарів, які дозволено перевозити через контактну лінію, на список того, що заборонено перевозити", - зазначив Пристайко.

Він уточнив, що це не зняття блокади Донбасу, так як для неї слід спочатку повернути "націоналізовані" підприємства.

"Ну й інші елементи - міст у Станиці Луганській, обмін полоненими і т. д. - все це елементи "плану Зеленського", який зараз формується", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявляв, що Зеленський хоче досягти справжнього прогресу на Донбасі за півроку.

Раніше також стало відомо, що МЗС пропонує розв'язати конфлікт на Донбасі без миротворців.

В Офісі президента розповіли деталі візиту Зеленського в США
Новини України Володимир ЗеленськийДонбасВадим Пристайко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся